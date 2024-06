英語で「この列に並んでいますか？」は何て言う？「行列」に関する使える英会話

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

今回のテーマは、レストランやスーパーのレジ、チケット売場などで、順番を待つための列ができているときに使える英語表現について。自分が列に加わる際にこの列で合っているのかや、最後尾を確認したりするときなどに役立つフレーズを紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「列に並んでいますか?」の英語表現

行列に並ぶとき、「並んでいますか?」「最後尾はどこですか?」などと聞くことがあると思いますが、その際はどのような英語フレーズを使いますか? 海外旅行先でも役立つフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】Are you in line? 「列に並んでいますか?」

【解説】「列に並んでいますか?」と聞きたいときの定番フレーズです。「列」は英語で「line」と言います。「Please wait in line.(列に並んでお待ちください)」など、店員さんに言われることもあるので覚えておきましょう。

【2】Where’s the end? 「最後尾はどこですか?」

【解説】「列の最後尾」は「the end」という英語を使います。「the end of the line」と言ってもOK。このときの「end」は名詞として使われていますが、動詞として使われる場合もあります。

【3】How long is the wait? 「待ち時間はどれくらいですか?」

【解説】待ち時間がどれくらいかを聞きたいときに使えるフレーズのひとつ。このほかに、「How long do I have to wait?」というフレーズも同じ意味で使えます。「how long」は「どれくらいの間」という意味です。

