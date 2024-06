灘高と甲南女子大がコラボした「性教育」講座後に起きた「バカとエロの大縄跳び」の背景

NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』、45話では視聴率が18%を超え、『カムカムエヴリバディ』以来の高視聴率が期待されている。本作は女性で初めて裁判官となった三淵嘉子さんをモデルにしたドラマ。法科大学に「女子部」が設けられながらも魔女扱いされたり、「女子」の学ぶ場所が限定されていた過去のことが、“現代”と変わらないという意見も出ている。「男子校」「男子だけの学び」を、保守的な家父長制の象徴のように感じる人もいるのではないか。

では「男子校」は男女差別的な世の中の空気をつくり出す諸悪の根源なのだろうか?

そんな疑問に対し、「性教育」を柱にして男子校の分析をし、男子校の今を伝えつつ、今の教育に必要なことを伝えるのが、教育ジャーナリスト・おおたとしまささんの『男子校の性教育2.0』(中公新書ラクレ)だ。「男子校」の歴史を振り返り、男女差別や中学受験ブーム、東大の男女比率や少子化についての分析もしながら、webメディアで連載してきた、長く取材してきた男子校での性教育の現場を伝えている。「ジェンダーと教育」について深く考えさせられる。

自身も麻布中学と高校を卒業し、これまで多くの男子校も女子校も共学校も取材し続けてきたからこそのルポから、SNSで大きな話題を呼んだ「性教育コラボ」についておおたさん自身による再編成にてお伝えする。

男子校での性教育から始まったネット上の大騒ぎ

6月7日に発売になった拙著『男子校の性教育2.0』(中公新書ラクレ)のための取材成果の一部を、書籍の出版に先立ってJBpress(ジェイビープレス)というウェブメディアに月刊連載してきました。

紙幅の関係で書籍では割愛せざるをえない、生徒たちの生き生きとした表情や教室のムードをどこかで表現しておきたかったからです。

そのなかでちょっとした事件が起こりました。灘の高校生と甲南女子大の学生が生理や性的同意についてディスカッションする授業の実況レポート記事がYahoo!に転載されると、コメント欄やSNSに大量の書き込みがついたのです。

炎上とは違います。取り組みの意味を理解して評価する好意的なコメントが大半でした。しかし「男子校×女子大生×性教育」というキーワードに反応した一部のひとたちが、妄想大喜利のようなウケ狙いのコメントを書き連ねたのです。

「これは灘高性、胸と股間が熱くなりすぎるのでは」

「なんというエロ漫画的展開」

「甲南女子大のお姉さんと性的同意できた?」

「灘校ではなく、女子大生のほうが発情してそう」

……と、こんな具合です。「バカとエロの大縄跳び」です。

「バカとエロの大縄跳び」とは、ホモソーシャルな環境で、バカ話やエロネタで盛り上がり、その輪にうまく加われないと仲間に入れてもらえない状況のこと。作家の白岩玄氏による秀逸なたとえです。

大人たちに性教育が足りていないことが可視化された

これらの書き込みをしたひとが本当に男性ばかりなのかどうかはわからないのですが、少なくとも見た目には、女性蔑視と学歴コンプレックスにまみれた、いかにもホモソーシャルな盛り上がりといって差し支えはないでしょう。

当人たちはウケ狙いなのでしょうが実際にはなにも面白くなかったために、記事の内容よりもコメント欄やSNSの書き込みが悪目立ちして、各種メディアで大きく取り上げられる事態に発展しました。

たとえば「女子SPA!」の見出しは「超エリート灘高生が女子大生と学ぶ性教育を、ネットで“合コン”と揶揄。背景に『男子校への偏見』か」です。以下は、この記事に掲載された私のコメントです。

「男子校の中も女子大の中も、いまどきの性教育も、どれも実際に見たことがない人が多いので、妄想が3乗ぐらいになってふくらんじゃったのでしょう」

「子どもたちがこんな授業をしていると知るやいなや、幼稚なところがあぶり出された大人がいる。その人のなかにある思い込みや、気づいてないことが可視化されたってことですよね。だからどんな反応でも、うれしく読みましたよ」

私も緊急生出演した「ABEMAヒルズ」というネットのテレビ番組の内容をまとめた「ABEMA TIMES」の記事タイトルは「『灘校生と合コンできて甲南女子大生はウキウキだろうな』…灘×甲南女子の性教育議論への揶揄はエリートへの嫉妬? 教育ジャーナリスト『逆接的にこういう教育の必要性が強調された』」でした。

ネットのコメント欄の分析を宿題にした男子校も

灘のこの記事に限らず、ほかの連載記事についても毎回多かれ少なかれなんらかの揶揄するようなコメントがつきました。女性の講師や教員が性やジェンダーについて授業を行うことに、「フェミニスト」や「洗脳教育」とレッテルを貼る書き込みもありました。

授業では、男子生徒たちが内面化してしまいがちな「有害な男らしさ」と呼ばれるたぐいのジェンダー・バイアスを自覚させ、そのままでは苦しいから早くそこから抜け出してほしいというメッセージを発しているのに、男子生徒たちのジェンダー・バイアスを糾弾しているかのようにとらえてコメントしているひとたちも散見されました。

女子大学生や女子高生が男子中高生に性やジェンダーについて語ることに対しても、「女である自分たちにもっと気をつかえ」とプレッシャーをかけられているように感じた読者もいたようです。

「男」と「女」という概念を対立的にとらえており、女性の権利を認めることがすなわち自らの権利を手放すことにつながるのではないかという恐怖に囚われているように見えます。自分を含めた「男」という概念が攻撃されていると勝手に感じとって、つい反論・批判してしまうのでしょう。

なかには「コメント欄をぜんぶ読んで、なんでこうなるのか考えること」を宿題にした学校もありました。ある教員は「こういうことを当事者として経験するのは初めてだったので、たいへん勉強になりました」と言っていました。

男子校を揶揄する書き込みを男子校関係者が書くことは考えにくい。ではどんなひとがどんな気持ちで「バカとエロの大縄跳び」のような書き込みをするのかに、俄然興味が湧きました。

男性がエロとバカで盛り上がる悲しすぎる背景

男性のあいだで「バカとエロの大縄跳び」が生じるメカニズムについては学術的な説明がすでになされています。

男性優位の競争社会では、学業やスポーツといったフォーマルな競争で成果を出せない男性が反学校的な非行文化すなわち“バカ”を演じることによって自己顕示する傾向があります。また “エロ”を強調することは自分が異性愛者の男であるアピールとして機能します。

これはいわゆる「男らしさ」にまつわるジェンダーの問題です。自分の男性性に不全感を抱いている男性ほど、バカとエロの大縄跳びから抜け出せないということです。

不全感を解消するには、2つの方法が考えられます。1つは、自分が“男のなかの男”だと証明することです。学業やスポーツあるいは仕事において競争に勝ち続け、なおかつ実際に女性からモテて、かつそのことを対外的にアピールすることです。もう1つは、そういうものを“男のなかの男”だとする偏ったジェンダー観から抜け出すことです。

前者を選択して目的を達成できるのはごく一部の“勝ち組”男性のみです。社会を変えるには、後者を選択すべきであることは言うまでもありません。そのために、男子校の教員たちは「男らしさ」のくびきから生徒たちを解放しようと、あの手この手を尽くしているのです。

なお、イギリスの学校における男女の振る舞いの違いに注目して著された『男の子は泣かない』という本によれば、男子同士のこのような地位競争は男子校において顕著であるとのこと。

共学校では日常的に女子との差異によって自分の男性性を確認できるのに対して、男子校では男性同士の間で自分の男性性を確認しなければいけないからです。共学校ではバカとエロの大縄跳びが表面化しにくい反面、むしろ女子の存在自体が男性に優越感を与えている可能性が指摘されています。

国際的な学力調査で示された男子の学力低下傾向

ジェンダー的な是非は別として、学力向上という意味では男子校や女子校に利点がありそうだと示す国際的なデータは枚挙にいとまがありません。「男の子問題(The Boy Crisis / The Trouble with Boys)」という言葉も国際的に知られています。世界的に男子の学力低下が問題と認識されているのです。

OECD(経済協力開発機構)が3年ごとに行う国際的な学力調査PISAの平均では、女子の成績が男子の成績を常に大幅に上回っています。特に「読解力」についてはOECDに加盟するすべての国と地域で常に女子の成績が男子を上回っています。一方で、OECDは、男女の学力に生来的な差はないとしています。

では何がこの差を生んでいるのか? いまの学校環境が多くの男子には合っていないのではないかという指摘があります。最近、そのようなテーマで印象的な動画を見たので、概要を紹介します。

TEDという世界的に有名な教養系の動画サイトで、リチャード・リーヴスという社会流動性の研究者による「男子と男性の教育危機をどう解決するか(How to solve the educationcrisis for boys and men)」というプレゼンテーションが公開されていました。

さまざまなデータから、現在の学校システムが多くの男子に適していない可能性を指摘します。一因として男性教員の不足を訴えています。

また思春期には男子の心身の発達が女子よりも平均して1年ほど遅れることを根拠にして、男子の就学年齢を女子よりも1年遅らせるべきだという大胆な解決策を提案しました。であるならば、1年遅らせる代わりに男子校という選択もありではないかという気がします。

女性を蹴落とそうとする人間に騙されるな

プレゼンテーションで示されるエビデンスの数々は私にとっては目新しいものではありませんでしたが、司会者からの「これを聞いている14歳の男子がいたら、何を伝えたいですか?」という質問に対するリーヴス氏の回答が素晴らしかったので紹介します。

「1つめに、もし君が学校などで困難を感じているとしても、君のせいじゃないってこと。システムが君にとって効果的でないだけなんだ。2つめに、君のことを見ているよ。私たちが君を理解し、守るよ。そして3つめに、君の困難が女性のせいだという人間を信じるな。フェミニズムや社会の変化のせいじゃない。男性が浮上するために女性を蹴落とそうとする人間に騙されるな。君の苦しみはわかる。でも足を引っ張るな。ネットにはびこる闇に背を向けろ」

私はこの言葉を、灘の記事へのつまらない書き込みをしたひとたちにも贈りたいと思います。

男子校に限らず、すべての学校において性教育やジェンダー教育がもっとしっかり行われるようになれば、あのような書き込みをする無知や偏見がなくなるだけでなく、「男らしさ」にかかわる不全感を抱く必要もなくなり、従ってあのような書き込みをする動機も消えるのではないかと思います。

