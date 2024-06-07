イングランド代表最終メンバー発表、グリーリッシュやマグワイアらが外れる【ユーロ2024】

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イングランドサッカー協会(FA)は6日、ユーロ2024に臨むイングランド代表メンバー26名を発表した。

ガレス・サウスゲイト監督は先月21日に候補メンバー33名を選出していたが、7名を外した。

外れたのはFWジャック・グリーリッシュ(マンチェスター・シティ)、ジェームズ・マディソン(トッテナム)、MFカーティス・ジョーンズ(リバプール)、DFハリー・マグワイア(マンチェスター・ユナイテッド)、ジャレル・クアンサー(リバプール)、ジャラッド・ブランスウェイト(エバートン)、GKジェームズ・トラッフォード(バーンリー)の7選手。

イングランドは7日にユーロ本大会前最後のテストマッチとなるアイスランド代表戦を戦い、16日に控えるセルビア代表とのユーロ初戦に向かう。発表されたイングランド代表最終メンバーは以下の通り。

◆イングランド代表メンバー26名

GK

ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

アーロン・ラムズデール(アーセナル)

DF

ルイス・ダンク(ブライトン&ホーヴ・アルビオン)

ジョー・ゴメス(リバプール)

マーク・グエイ(クリスタル・パレス)

エズリ・コンサ(アストン・ビラ)

ルーク・ショー(マンチェスター・ユナイテッド)

ジョン・ストーンズ(マンチェスター・シティ)

キーラン・トリッピアー(ニューカッスル)

カイル・ウォーカー(マンチェスター・シティ)

MF

トレント・アレクサンダー＝アーノルド(リバプール)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/スペイン)

コナー・ギャラガー(チェルシー)

コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド)

デクラン・ライス(アーセナル)

アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)

FW

ジャロッド・ボーウェン(ウェストハム)

エベレチ・エゼ(クリスタル・パレス)

フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ)

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

ハリー・ケイン(バイエルン/ドイツ)

コール・パーマー(チェルシー)

ブカヨ・サカ(アーセナル)

イヴァン・トニー(ブレントフォード)

オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)