ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬àÌµ¿¦áÃ²¤¯¡Ö´³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡× ¼«Ê¢¤ÇGLEAT¡ßDDT¤ò´ÑÀï
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¡Ê£¶Æü¡Ë¤Ç£Ä£Ä£Ô¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤ÏÂÐ¹³Àï¤é¤·¤¯Î¾ÃÄÂÎ¤Î°ÕÃÏ¤¬¸òºø¤··ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÅÄÂ¼¥Ï¥ä¥È¡¢²Ï¾åÎ´°ì¡¢£Ë£Á£Ú£Í£Á¡¡£Ó£Á£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¤È£Ä£Ä£Ô¤ÎÈõ¸ýÏÂÄç¡¢Ç¼Ã«¹¬ÃË¡¢ÈÓÌîÍºµ®¤¬ÂÐÀï¡£¥Ø¥Ó¡¼µé£¶¿Í¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤ÆùÃÆÀï¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦¼Ô¤ÎÅÄÂ¼¤¬ÈÓÌî¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¡¢°ø±ï¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ãÄ¢¤Î³°¤Ç´ÑµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¢¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ÊªÍ«¤²¤Ê»ëÀþ¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¡£Âç²ñ¸å¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÄ«¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ£Ë£Á£Ú£Í£Á¡¡£Ó£Á£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¤Ë²ñ¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢²¶¤Ï´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¾®¤µ¤¯À¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¸«¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¼ì¾¡¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡Æü¤´¤í¤Î¹Ô¤¤¤Î·ë²Ì¤«¡¢»î¹ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤«¤é¤â´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¡¢¾·ÂÔ¾õ¤Î£±¤Ä¤âÍè¤Ê¤¤Ìµ¿¦¾õÂÖ¤ò¼«ÓÞ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¤éÂÐ¹³Àï¤Ç¤µ¡£¤½¤¦¸À¤¨¤Ð£Ä£Ä£Ô¤Ë¤â´³¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥È¤·¤è¤¦¤¼¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç²¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£