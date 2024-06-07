RYO the SKYWALKER¤òÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¡¡£²£±Æü¤Ë¿å¸ÍÃÏºÛ¤Ç½é¸øÈ½
¡¡ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ò£Ù£Ï¡¡£ô£è£å¡¡£Ó£Ë£Ù£×£Á£Ì£Ë£Å£Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢½é¸øÈ½¤¬£²£±Æü¤Ë¿å¸ÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿å¸ÍÃÏºÛÃ´Åö¼Ô¤â¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡£Ò£Ù£ÏÈï¹ð¤Ï£´·î£²£²Æü¡¢°ñ¾ë¶õ¹Á¤Ç°ñ¾ë¸©·ÙÀÐ²¬½ð¤ËÆ±Ë¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¾õ¶·¡¢·º»ö½èÊ¬¤ÏÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï£µ·î£²£°Æü¡¢»ö·ï¸å½é¤È¤Ê¤ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö£É¡Ç£í¡¡£â£á£ã£ë¡¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¼µ·¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö°ñ¾ë¸©Æâ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¿å¸ÍÃÏºÛ¤Ç½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÆü¤Ï£²£±Æü¡£ËÜ¿Í¤ÏÊÝ¼á¸å¡¢³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹ÔÆ°À©¸Â¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½·è´üÆü¤Ïº£²Æ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë½é¸øÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ò£Ù£ÏÈï¹ð¤ÏÂç¼ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È·ÀÌó¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤äÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿Í¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥²¥¨³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´·î£²£²Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü£²£±Æü¡¢¿å¸Í»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ò£Ù£Ï¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥í¥´¤ä¼«¿È¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡££²£±Æü¤Ë°ñ¾ëÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¿å¸Í»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËµóÆ°ÉÔ¿³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£±Çñ¡£Íâ£²£²Æü¤Ë°ñ¾ë¶õ¹Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²»³Ú³¦¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÌôÊª»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£