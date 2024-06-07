¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂÔË¾ÏÀ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼ÃÏ¸µ¤ÇÊ¨Æ¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤è¤êÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ëÀ¼¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò£Â¤Î¿Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È£²£¶Ç¯¤Þ¤Ç£²Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¤Î¹¥Ä´¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³ÑÅÄ¤Î°ÜÀÒÏÃ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë»á¤ÎÃÏ¸µ¥«¥Ê¥À¤ÇÊ¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÊüÁ÷¶É¡Ö£Ô£Ö£Á¡×¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü·è¾¡¡Ë¤òÁ°¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÆ°¸þ¤òÆÃ½¸¡£¤Þ¤º¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¹¹Å³¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿³Û¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤È·«¤êÊÖ¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤â¼ººö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤òÈãÈ½¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÆ±Î½¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤È¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë¼ºÂÖ¤ò»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈãÈ½¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¡¢ÀìÌç²È¡¢²òÀâ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤¬Êú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÀÌó¹¹¿·¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤¬ÂçÎÌ¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎÂç³ô¼ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬º£¸åÇÆ¸¢¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤ä·Ð±Ä¿Ø¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂç´ë¶È¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò¾ï¤Ë¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á°Ê³°¤Î·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¥é¥ó¥¹²òÇ¤ÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂåÌò¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬³ÑÅÄ¤À¡£¡Ö£²£¶Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Êµ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Ò£Â¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¡Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯³ÑÅÄ¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¹¤°¤ËÀï¤¨¤ë¡£º£µ¨¡¢Èà¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤è¤ê¤âÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤òËþÂ¤µ¤»¤ëÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥º¥Ð¥êÃÇ¸À¤·¤¿¡£
à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥Àá¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£