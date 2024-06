THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERらがぴあアリーナMMに集結！『BEAT AX Vol.3』のアーカイブ配信が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■緊急参戦したタイのラッパーのF.HERO、JARVISと、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、そしてMA55IVE THE RAMPAGEのコラボも実現!

5月3・4日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたグローバルアーティストによる音楽の祭典『BEAT AX Vol.3』のアーカイブ配信が決定。全3公演から厳選したベストテイクパフォーマンスムービーが、6月22日12時から6月29日23時59分までCLで配信される。

同イベントでは、タイへの進出を果たし、アジア圏に勢力拡大中のTHE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、そしてPSYCHIC FEVERというLDHの3アーティストが集結し、怒涛のセットリストで最強のステージを展開。

また、THE RAMPAGE のパフォーマーからなるヒップホップユニット MA55IVE THE RAMPAGEのパフォーマンスに加え、タイの音楽シーンを牽引するラッパーのF.HERO、タイの新世代ラッパーのJARVISが緊急参戦し、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、そしてMA55IVE THE RAMPAGEとの超レア&白熱のコラボも実現した。

今回のアーカイブ配信では、さらに、オープニングアクトを務めたLIL LEAGUE、WOLF HOWL HARMONYの映像も加えた、この配信だけの35曲のセットリストで届ける。

また、グループの垣根を超えたトーク&ゲーム企画、初出しも含む秘蔵写真の公開コーナーも全3公演分を凝縮して収録される。スペシャルなライブステージをぜひ自宅で楽しもう。

配信情報

CL『BEAT AX Vol.3 アーカイブPPV配信』

販売期間:06/07(金)01:49~06/29(土)21:00

配信期間:06/22(土)12:00~06/29(土)23:59

出演アーティスト(順不同):THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER

MA55IVE THE RAMPAGE

ゲスト:F.HERO(RAP / from THAILAND)、JARVIS(RAP / from THAILAND)

オープニングアクト:IL LEAGUE、WOLF HOWL HARMONY

CL 配信URL

https://www.cl-live.com/programs/ondemand/7toQb5axhJjuNXYVedBBst

『BEAT AX』公式サイト

https://beatax.jp