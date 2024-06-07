ベーシストMINA、狂愛ソング「君がいいねした」MVに本人登場
ベーシストにしてシンガーソングライターのMINAが7月3日、1st EP『愛楼』(メロウ)をリリースする。同EP収録曲より新曲「君がいいねした」の先行配信がスタートした。
◆MINA(ミナ) 動画 / 画像
新曲「君がいいねした」は、SNS上の投稿における“いいね”をテーマにした狂愛ソングだ。23歳ならではの視点で、今どきの恋愛を表現した。6月7日19:00に公開されるミュージックビデオは、楽曲の世界観をドラマチックに表現したストーリー仕立て。映像にはMINA本人も登場する。
#MINA (@mina_bass3737 )— umusicjapan (@umusicjapan) June 6, 2024
2024.7.3(wed) Release
1st EP『#愛楼』より
「#君がいいねした」配信スタート❤️????
????Streaming&Download!!https://t.co/QLyFGk5vlv
18:30からYouTube生配信
19:00- MusicVideo Premiere公開!!https://t.co/hXQTRytSiE
配信日一緒に盛り上がりましょう???? pic.twitter.com/FJB40DiYni
■先行配信「君がいいねした」
配信リンク：https://lnk.to/mina_kimi
■1st EP『愛楼』(メロウ)
予約：https://bio.to/melow_CD
【通常盤】UPCH-6024 ￥2,750(税込)
▼収録曲
1. 天上天下唯我独尊
※5/10配信デビューデジタルシングル
2. 君がいいねした
※6/7先行配信
3. イメージフレーバー
4. ハイハイ配達員
5. あ lot of
■CDショップ別特典
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ(24cm×24cm)
・その他EC / 一般店：ジャケット写真ステッカー
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