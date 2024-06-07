ベーシストにしてシンガーソングライターのMINAが7月3日、1st EP『愛楼』(メロウ)をリリースする。同EP収録曲より新曲「君がいいねした」の先行配信がスタートした。

◆MINA(ミナ) 動画 / 画像

新曲「君がいいねした」は、SNS上の投稿における“いいね”をテーマにした狂愛ソングだ。23歳ならではの視点で、今どきの恋愛を表現した。6月7日19:00に公開されるミュージックビデオは、楽曲の世界観をドラマチックに表現したストーリー仕立て。映像にはMINA本人も登場する。


■先行配信「君がいいねした」

2024年6月7日(金)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/mina_kimi


■1st EP『愛楼』(メロウ)

2024年7月3日(水)配信開始＆CDリリース
予約：https://bio.to/melow_CD
【通常盤】UPCH-6024 ￥2,750(税込)
▼収録曲
1. 天上天下唯我独尊
　※5/10配信デビューデジタルシングル
2. 君がいいねした
　※6/7先行配信
3. イメージフレーバー
4. ハイハイ配達員
5. あ lot of


■CDショップ別特典
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ(24cm×24cm)
・その他EC / 一般店：ジャケット写真ステッカー

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