「初音ミク」とコラボしたゲーミングマウス&マウスパッドの数量限定モデルがアスクより本日6月7日発売！
【ゲーミングマウス「Neros Pro RGB HATSUNE MIKU EDITION」】
予想市場価格：9,980円前後
【ゲーミングマウスパッド「M700 EXTENDED HATSUNE MIKU EDITION 2024」】
予想市場価格：5,980円前後
アスクは、Thermaltake社製のゲーミングマウス「Neros Pro RGB HATSUNE MIKU EDITION」と、ゲーミングマウスパッド「M700 EXTENDED HATSUNE MIKU EDITION 2024」を本日6月7日に発売する。予想市場価格はゲーミングマウスが9,980円前後。ゲーミングマウスパッドが5,980円前後。
両製品ともに、クリプトン・フューチャー・メディアがデザイン・監修し、イラストレーターのmaple氏が手掛けた初音ミクのイラストが採用されている。
「Neros Pro RGB HATSUNE MIKU EDITION」は、最大12,400dpiまでの解像度調整に対応し、ボディやボタンなど初音ミクをイメージしたカラーリングに仕上げたゲーミングマウス。人間工学に基づいたデザインで、長時間のゲームプレイに適した設計となっている。
一方、「M700 EXTENDED HATSUNE MIKU EDITION 2024」は、900mm幅の大型ゲーミングマウスパッド。裏面にはスリップを防ぐゴム素材が採用されており、高い安定性かつ長時間の使用環境においても快適にゲームを楽しめる。
「Neros Pro RGB HATSUNE MIKU EDITION」
予想市場価格：9,980円前後
【Neros Pro RGB HATSUNE MIKU EDITION】
型番：GMO-NPR-WDOHBL-09
JANコード：4711475642379
アスクコード：MS0706
「M700 EXTENDED HATSUNE MIKU EDITION 2024」
予想市場価格：5,980円前後
【M700 EXTENDED HATSUNE MIKU EDITION 2024】
型番：GMP-TTP-BLKSES-HM
JANコード：4711475641853
アスクコード：MS0707