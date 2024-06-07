【「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:」前編】6月7日 公開

「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:」の前編が、本日6月7日より公開される。

「ぼっち・ざ・ろっく！」は、芳文社のマンガ雑誌「まんがタイムきららMAX」にて連載中の、はまじあき氏による人気4コママンガ。2022年秋にはTVアニメ化もされている。「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:」は、そのアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」を再編集して劇場上映するもの。映画館で《結束バンド》の物語が展開される。

前編のオープニング映像は、新規アニメーションにて制作。前編OP主題歌は結束バンドの新曲「月並みに輝け」となっており作詞を、シンガーソングライターの樋口愛さん、作曲を音羽-otoha-さん、編曲を三井律郎さんが担当している。なお、後編は8月9日より公開予定。

「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:」

【「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！」本予告｜前編Re: 6月7日(金)／ 後編Re:Re: 8月9日(金) 公開！】

前編：6月7日 公開

後編：8月9日 公開予定

【あらすじ】

「ぼっちちゃん」こと後藤ひとりは、ギターを愛する孤独な少女。

家で一人寂しく弾くだけの毎日だったが、ひょんなことから

伊地知虹夏が率いる「結束バンド」に加入することに。

人前での演奏に不慣れな後藤は、立派なバンドマンになれるのか――

【キャスト】

後藤ひとり：青山吉能

伊地知虹夏：鈴代紗弓

山田リョウ：水野朔

喜多郁代：長谷川育美

（敬称略）

【スタッフ】

原作：はまじあき（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載中）

監督：斎藤圭一郎

シリーズ構成・脚本：吉田恵里香

キャラクターデザイン・総作画監督：けろりら

副監督：山本ゆうすけ

ライブディレクター：川上雄介

ライブアニメーター：伊藤優希

プロップデザイン：永木歩実

2Dワークス：梅木葵

色彩設計：横田明日香

美術監督：守安靖尚

美術設定：taracod

撮影監督：金森つばさ

CGディレクター：宮地克明

ライブCGディレクター：内田博明

編集：平木大輔

音楽：菊谷知樹

音響監督：藤田亜紀子

音響効果：八十正太

制作：CloverWorks

配給：アニプレックス

・前編オープニング主題歌

結束バンド「月並みに輝け」

作詞：樋口愛/作曲：音羽-otoha-/編曲：三井律郎

（敬称略）

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス