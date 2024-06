イギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』が、 ”ひつじの日” である2024年6月6日(木)、人気オルタナティブロックバンド 「羊文学」とのコラボレーション企画を始動! 『ひつじのショーン』主題歌を「羊文学」がカバーすることが決定した。さらに「ひつじの日」を記念した新作グッズやお出かけスポット情報も到着♪ 新着ショーン情報をお届けしよう。クレイアニメーション『ひつじのショーン』と人気オルタナティブロックバンド 「羊文学」がコラボレーション決定!6月6日(木)から「羊文学」がカバーした『ひつじのショーン』の主題歌『ひつじのショーン(Life's a Treat)[English Cover]』が、各音楽配信サービスにて全世界同時配信される。本楽曲のキービジュアルは柔らかなタッチが人気のイラストレーター 深川優が制作。深川の描く特別なショーンと「羊文学」のメンバー、そして「羊文学」の公式キャラクター「ひつじちゃん」が登場するイラストにもご注目だ。なお、このアートを使用したコラボグッズが、6月26日(水)にZOZOTOWNにてオープンする「ひつじのショーンショップ」で先行発売される。また、特設サイトもオープンし、コラボレーションにまつわる豪華コメントも「羊文学」のメンバー、深川優氏、「ひつじのショーン」を制作するイギリスのアードマン・アニメーションズから到着している。

さらに ”ひつじの日” を記念して、『ひつじのショーン』をさらに楽しんでいただける関連施策も6月6日(木)より続々始動!まずは「ひつじといえば……」な ”眠り” がテーマのLINE着せかえが配信スタート! 『ひつじのショーン』の眠りをテーマにした可愛らしい、安眠へいざなってくれそうだ。そして6月6日より、イギリス出身コラボとして、時計ブランド「HENRY LONDON」より『ひつじのショーン』モデルが新登場! 『ひつじのショーン』が文字盤に愛らしくデザインされた、大人のファッションが楽しめるコラボ腕時計は要チェック。ホワイト×シルバーの配色が上品さを腕元にプラスしてくれる。軽井沢でもショーンが活躍!1982年に開業した西洋建築の建物が美しい軽井沢のホテル「旧軽井沢ホテル音羽ノ森」と『ひつじのショーン』のコラボレーション宿泊プランがいよいよスタートする。2024年6月6日(木)より1年間、「ひつじのショーン」仕様の特別宿泊プランやスイーツ、グッズを期間限定で楽しめるので、軽井沢にお出かけの際は利用してみてはいかがだろう。『ひつじのショーン』の公式オンラインショップでは限定で名入れiPhoneケースが登場。新しく登場した、浮き輪をもったショーンやティミーが可愛い夏のアートを使用したiPhoneケースは、丸く窓が開いたデザイン。お好みで写真やステッカーなどを挟んであなたらしくアレンジしちゃおう。期間限定の名入れサービスは、お好みの文字・数字を最大9文字まで印刷できる。6月6日〜19日までの受注受け付けとなっているので、気になる方はチェックしてみてね。SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGEARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024