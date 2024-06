韓国で数々の賞を獲得した『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』

2021年度のKBS演技大賞、韓国放送大賞の最優秀賞女優賞、人気賞、新人賞など数々の賞を総なめにした時代劇韓国ドラマ『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』をご存じですか? 韓流ドラマファンなら、きっとベストカップル賞にも選ばれた主演のキム・ソヒョン、ナ・イヌがすぐに思い浮かぶはず!ふたりの宿命が高句麗を舞台に展開する、アメリカでは国際エミー賞にもノミネートされた珠玉のフュージョン時代劇ロマンスドラマなんです。

気品溢れる聡明な母ヨン王妃、刺客カジン、王女ピョンガンの三役を見事に演じきったキム・ソヒョン

オン・ダルの温かな演技で、新たなライジングスターの誕生と高い評価を受けたナ・イヌ

コ・ゴン

主人公の幼馴染を演じたイ・ジフンの切ない表情も印象的

モヨン

息詰まる王宮での暮らし、ダルとの幽霊谷での暮らし、ピョンガンが最後に選ぶのは?

ピョンガンを愛するオン・ダルの思いが、月のように静かで穏やかなのが、作品からも伝わってきます(画像はイメージです)

刺客カジンとなって現れた女王ピョンガン

王宮で再び繰り返される陰謀、敵か味方か、思惑が交差する

互いを思う切ない思い、高句麗の将来は?

未公開シーンも!『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』ディレクターズカット版 コンパクトDVD-BOX1

■『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』全30話はいつ、どこで見られる?ドラマは2024年5月27日現在、第1話〜第30話までの全30話、すべて配信済みとなっています。ついに2024年5月よりAmazonプライムビデオで見放題対象作品となりました!Amazonプライムの会員じゃないよ!という方も、初回は30日間無料体験ができるので、メールアドレスなどを登録すると無料体験期間中にドラマを全話見ることができます。期間内に解約すれば、費用の負担はかかりませんよ。U-NEXT、Lemino、Huluでも作品を見ることができます。※以降、ネタバレを含みます。ご注意ください。■『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』注目の登場人物注目すべき登場人物は4人!記憶を失くして刺客ヨム・カジンとして育てられた王女ピョンガン(キム・ソヒョン)重臣の謀略によって母を殺され、天謀房の部族に記憶を失った刺客として育てられたヨム・カジン(王女ピョンガン)。自身の父親と知らずに、高句麗の王の暗殺を命じられるが失敗し、逃げる途中で盲目の母と山奥で暮らす純朴な青年オン・ダルに助けられます。刺客としての過酷な日々から解放され、ダルの優しさ、穏やかな暮らしに触れて、初めて生きる喜びを感じ始めるカジン。しかしやがて王女としての記憶がよみがえり、高句麗と愛する人たちを守るために敵へと立ち向かうことを決意します。王女ピョンガンを演じたキム・ソヒョンは、気品溢れる聡明な母ヨン王妃、刺客カジン、王女ピョンガンを見事に演じきり、2021年のKBS演技大賞で最優秀賞女優賞、人気賞を受賞。武器を手に戦う激しいアクションやダルへの純粋な思いを秘めた姿は自身の魅力をさらに引き出し、新境地を切り開いたと話題に!王女ピョンガンを心から愛する優しい青年オン・ダル(ナ・イヌ)王女ピョンガンの母ヨン王妃が助けを求めたために、父である順奴部族のオン・ヒョブ族長(カン・ハヌル)を殺されてしまったオン・ダル(ナ・イヌ)。父の最後の言葉、「バカになって穏やかに生きろ」に従い、山中で目の見えない養母とひっそりと暮らしていたが、運命に導かれるようにピョンガンと再会し、彼女を守るため武器を手にする。実はナ・イヌは、主演の俳優が途中で交代するというアクシデントにより、『哲仁王后〜俺がクイーン!?(2020年公開)』の撮影中に急遽抜擢。けれど代役とは思えないほどのはまり役にファンが急増!この作品で新人賞を受賞し、まさに幸運なキャスティングとなりました!主人公の幼馴染:コ・ゴン(イ・ジフン)幼い王女ピョンガンに武術を教えていた幼馴染。彼女が生きていたことを知り喜んだのも束の間、自身の父親コ・ウォンピョから彼女を殺すように命じられ、彼女への思いと父親への疑惑のはざまで葛藤。名門の血筋を引く聡明な貴公子が、父の裏切り、ピョンガンの秘めた思いを知り苦悩する姿は胸を打ちます。ミステリアスな薬草店の店主:へ・モヨン(チェ・ユファ)高句麗を支える5大部族のうち、消奴部族長へ・ジウォルの養女で長白薬草店の美しい店主。最初は太子の毒殺事件に加担するが、自身の使命を果たすため、コ・ゴンを愛するがゆえに密かにピョンガンを助ける一面も。モデル出身のチェ・ユファの美しさが、作品全体に謎めいた魅力を添えています。ほかにも、同じく刺客として育てられ、ピョンガンを厚い友情で支える双子のタラ・ジン(キム・ヒジョン)とタラ・サン(リュ・ウィヒョン)、家臣に騙されて妻のヨン王妃を失って以来自暴自棄になる高句麗の王、平原(ピョンウォン)王(キム・ボプレ)など、多くの俳優陣が野望渦巻く高句麗を舞台に、力強く、しなやかにそれぞれの役柄を演じています。■作品の世界観にあっという間に引き込まれる!純愛、宿命、陰謀が交錯するストーリーをチェック!※以降ネタバレを含みます、ご注意ください『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』あらすじこのドラマは、韓国では古くから知られる「王女ピョンガンとバカのオン・ダル」をベースに、王女ピョンガンが記憶を失った刺客になるという大胆な設定で物語が始まります。数々の陰謀に屈しない王女と宿命を共にするのは穏やかで優しい青年。監督に『師任堂 色の日記』など、韓国ドラマのヒットメーカーユン・サンホを迎え、相手への深い愛情を秘めたふたりの姿をCGを駆使した臨場感のある映像で見事に描いています。ちなみにサブタイトルの「月が浮かぶ川」は、ピョンガンが川、オン・ダルが月を意味していて、月であるオン・ダルが美しい川を優しく照らしている様を暗示しています。■ストーリー前編:刺客カジンとなって現れた女王ピョンガン高句麗の第25代平原(ピョンウォン)王と聡明な母ヨンの愛情を受け、正義漢の強い少女として成長していたピョンガン王女。将来は高句麗の王になる信念を抱いていたが、重臣の桂婁部族長コ・ウォンピョの謀略により母を失い、母が助けを求めた順奴部オン・ヒョブ族長 (カン・ハヌル)、 ダルの父も命を失う。ダルとピョンガンは逃げる途中に離れ離れになり、8年後に偶然再会する。ピョンガンは記憶を失った刺客カジンとなり、ダルは父の遺言に従い山でひっそりと暮らしていた。ピョンガンが死んだとされていた高句麗では、重臣のコ・ウォンピョが実権を握り、国は荒廃していた。ダルとピョンガンは互いに好意を抱き始めるが、少しずつ記憶を取り戻し、自分が何者かに気付き始めます。■ストーリー中盤:王宮で再び繰り返される陰謀、敵か味方か、思惑が交差する王宮に忍び込み、暗殺するはずだった高句麗の王が自身の父親だと気づくピョンガン。自身が生きていたことを告げるが、亡霊だと拒絶されてしまう。そして母の死に父が関わっていたことを知り、失意のまま幽霊谷に戻るが、そこでもまた、自分の母のためにダルの父が命を落としたと知ってしまう。一方で幼馴染のゴンは、ピョンガンの暗殺をたくらむ父親に翻弄される。なんとか代わりの死体を用意してピョンガンを助けようとするが、父に見破られて、隊長の地位をはく奪されてしまう。自身や愛するダル、仲間の命が危険にさらされていると知ったピョンガンは、ついに自分の宿命と向き合い、身分を明かして王宮に戻る。王宮では悪政をただそうと重臣たちの罪を暴くが、ピョンガンを快く思わない者たちによって邪魔をされてしまい、新たな陰謀に巻き込まれることに。コ・ウォンピョには「ヨン王妃の二の舞にならぬように」と警告され、弟さえ、姉を不義の子と思い込まされて冷たくあたっていた。だがダルの深い愛情に支えられ、ついにコ・ウォンピョとの対決の瞬間が訪れる…。■ラスト:最終回! 切ない想い…ピョンガンこそ運命の人だと、愛する人のために戦ってきたダル。ふたりの念願だった順奴部族の名誉は回復するが、かつて幼いダルのために自ら盲目となって守ってくれたサ氏婦人が亡くなってしまう。悲しみに沈むダルは、ピョンガンが運命の人だったというのは間違いだったと、王宮を去っていく。4年後、ピョンガンは王宮で軍隊を率いて活躍していたが、国王となった弟は姉を疎ましく思い、軍職を解いてしまう。失意のピョンガンは、ダルに会いに行くが、ダルはふたりが一緒だと周りを不幸にすると拒絶。けれどピョンガンが窮地に陥ったと知ると再び武器を手にし、阿旦山城を奪還するために戻ってくる。そして新羅との決戦が始まる。最終回では高句麗の勝利の音が鳴り響く中、ふたりは未来について無邪気に語り合うが、新羅軍に見つかり、最愛のダルがピョンガンをかばって…。「ええーっバッドエンドなの!」という衝撃の結末のあと、さらに大どんでん返しが待っています!未公開映像も気になる!という方は、『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』ディレクターズカット版 コンパクトDVD−BOXも要チェックです!■SNSの反応は? ドラマへの熱い思いがいっぱい!ふたりの見つめあう姿、熱い抱擁にファンは大盛り上がり!「韓国の時代劇ドラマは、たくさん見ているけど、王女ピョンガンが一番ハマりました」「めちゃくちゃ泣いた〜。ふたりが大好きになりました」「『哲人王后』でファンになったナ・イヌ君が主演なので、楽しみ♡」「キム・ソヒョンさんの美しさと凛々しさが際立っています」」「観ているだけで目の保養になりました」「アクションあり、ロマンスありのおすすめドラマです」「ナ・イヌ君がライジングスターとなった大成功の作品だと思います」「最後は、まさかの展開でびっくり」「ピョンガンとオン・ダルのアクションシーンがカッコよかった」「ふたりの揺るぎない愛が良かった〜」2021年KBS演技大賞でベストカップル賞を受賞したピョンガンとダルの純愛の行方、にっくきコ・ウォンピョとの死闘シーンやコ・ゴンの切ない表情など、涙腺崩壊、感動の嵐に巻き込まれること間違いなしです!この作品で新人賞を獲得した俳優ナ・イヌは、さらに『私の夫と結婚して』でも、主人公を見守る部長として世界的大ブレイク! こちらのドラマもPrime Videoで見放題配信中なのであわせてチェックを!■テレビでAmazonプライムを見るには…壮大なスケールの『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』、せっかくならスマホじゃなくて大画面のテレビで見たいですよね。スマートテレビでなくても、 Fire TV Stickがあれば、AmazonプライムをTVで見ることができるようになりますよ。▶【New】 Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー【2023年秋発売】観たらハマること間違いなしの『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』。ぜひチェックしてみてくださいね!!(C)2021 Victory Contents Co., Ltd. All rights reserved【文=ポテコ】