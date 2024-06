祇園の人気鰻店から独立！ コース8,800円からの鰻割烹（京都・京都市役所前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都御所の南側、閑静な街並みが続く中に誕生した鰻と四季折々の日本料理を楽しめる割烹。祇園の名店で料理長を務めた店主が独立開業したとあって、早くも注目を集めています。

鰻・割烹 戸石(京都・京都市役所前)

2024年4月3日、京都市役所からほど近くに「鰻・割烹 戸石」がオープンしました。

店舗外観 写真:お店から

幼いころから料理人になることを夢見ていたという「戸石」店主は、10年間、祇園にある割烹で日本料理の基礎を学び、その後「時菜 今日萬 祇園」にオープン時から料理長として参加。うなぎと日本料理の研鑽を積みます。そして、日本料理にプラスうなぎという強みを身に付け、満を持して独立し「戸石」を開業しました。

店をオープンする場所として選んだのは、京都御所の南側。観光客で賑わう祇園と打って変わって、閑静な街並みが続き、知る人ぞ知るグルメの名店が多いエリアでもあります。

店舗内観 写真:お店から

外観は土壁に石造りのドアが特徴的なシンプルな作り。戸を石にしたのは遊び心だそうです。ドアを開けると、清々しい木の香りがするカウンターとテーブルが置かれた、シンプルで洗練された空間が広がります。席数はカウンター6席とテーブル10席。カウンター席の前はオープンキッチンになっており、うなぎが焼かれるライブ感が味わえるのもごちそうの一部です。

「鰻と季節のおまかせコース」ディナータイムは15,000円、20,000円、30,000円の3種類 写真:お店から

メニューはコース中心で完全予約制になっています。ランチには「鰻と季節のお膳」「鰻と季節のコース」、ディナーには「鰻尽くしコース」「鰻と季節のおまかせコース」が用意されています。手軽にうなぎが楽しめる「鰻重」はランチ、ディナーどちらでもいただくことができます。

「戸石」の魅力を知るには、「鰻と季節のおまかせコース」がおすすめ。まずはうなぎのこだわりをご紹介。そのとき一番おいしい鰻を全国から仕入れ、生から焼きのみで仕上げる、関西風の地焼きで調理します。蒸してから焼く関東風と違い、パリッとした外側とふっくらした身のコントラストがたまりません。

「鰻重 並」(1匹)4,800円(昼・夜 共通) 写真:お店から

このうなぎに合わせるご飯にもこだわりが。米は、店主がうなぎのタレをかけた時の甘みとのバランスが絶妙と絶賛する、京の米老舗「八代目儀兵衛」のブレンド米「翁霞」を使用。この米を、特注した楽焼「歸來窯」の土鍋を使って炊き上げます。

「蛤真薯」。「鰻と季節のコース」の一品 写真:お店から

コースでは、その季節に一番おいしい食材、例えば春ならタケノコ、ホタルイカ、初夏なら鮎などを使い、日本の四季が感じられる逸品を楽しめます。うなぎと日本料理、両方を味わえるのが「戸石」の魅力の一つです。

京都らしい風情が感じられる街の一画で、関西ならではのパリッ、フワッのうなぎと、日本の四季のおいしさを堪能してみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「飯蛸、蛍烏賊、うるい、筍 お出汁ジュレ」。「鰻と季節のコース」の一品 出典:cocomamacocosanさん

『今回はお昼の「鰻と季節のコース 8800円」をいただきました。



鰻だけでなく和も楽しめたお献立でした♪

鰻は最後はお出汁をかけて二度楽しめるひつまぶしタイプ。

個人的にはお茶でいただくのもおすすめです♪』(cocomamacocosanさん)

<店舗情報>◆鰻・割烹 戸石住所 : 京都府京都市中京区晴明町682TEL : 075-746-5557

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

