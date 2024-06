ロックバンド・the HIATUSが、8月18日に東京・日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ『Sunset on the Rails』の開催を発表した。同バンドにとって初の野音ライブとなる本公演は、2019年の『Our Secret Spot Tour 2019』以来5年ぶりの全国ツアーとして現在開催されている『Gobble Up the Groove Tour 2024 - The Jive Turkey Rhythmic Expedition -』の追加公演。

このツアーは2016年からスタートしたジャズクラブ公演『Jive Turkey』の拡大版で、通常のライブとは趣向を変えたアレンジの楽曲とともに、5月19日の北海道・小樽GOLDSTONEを皮切りに全国17ヶ所をめぐる。きょう6日には、東京・BLUE NOTE TOKYO公演を開催した。日比谷野外音楽堂公演のチケット抽選申込受付は21日より開始される。■the HIATUS『Sunset on the Rails』日程・8月18日(日) 東京・日比谷野外大音楽堂午後5:00開場/午後6:00開演