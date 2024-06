キンプリ高橋海人、一時活動休止中の永瀬廉は「めちゃめちゃ元気です」「ずっと連絡取り合ってる」

6月5日深夜放送の文化放送『レコメン!』内の『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』に、King & Princeの高橋海人が、永瀬廉のピンチヒッターで出演。5月29日〜30日に開催されたイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』の公演準備中に耳に怪我を負って一時活動休止中の永瀬の状況などについて語った。

番組内で、高橋は、同イベントの公演準備中に永瀬が負傷し、本番に出演できない状態になったと説明。その上で、「本番30分前だったんですよ。楽屋に1回バタバタって入ったら、WEST.の皆さんが『俺らにできることなんかあるか、海人!』みたいに言われて、もう頭回らなくて、咄嗟に『マジでないです!』って言っちゃって」「WEST.の皆さんが結構ショック受けてたらしくて。無力感と、俺に否定された感じっていうのを」「ちょっとこの場を借りて、本当申し訳ないなと思っております」と謝罪した。

続けて、「本当に、先輩も後輩も関係なく、ファミリーのみんなが『廉大丈夫か?』とか、本番中も結構支えてくれたりとか。本当に素敵なファミリーだなって思って。何かがあったらみんなで支えるし、バックアップしてくれる、盛り上げてくれるっていうのが、この事務所ならではだなって思って」と、事務所のメンバーへの感謝を明かした。

そして、「1人でステージに立つっていうのが初めてだったんですよ。しかもドームじゃないですか。いざ、出てみたら、会場が、あのドームがですよ、真っ黄っ黄で」「僕、“ひまわりイエロー”っていうメンバーカラーなんですけど、真っ黄っ黄のペンライトに染まってて、ひまわり畑みたいになってて、すげえ感動しましたね」と振り返った。

また、番組後半では、高橋は、「廉くん、めちゃめちゃ元気です。ずっと連絡取り合ってるので、みなさん安心して廉くんを待っていただければと思います」と永瀬の状況についても明かしつつ、リスナーに呼びかけていた。

※高橋の「高」ははしごだか