【門別・グランシャリオ門別スプリント結果】ストリームが一騎打ち制し重賞3勝目を挙げる
6日、門別競馬場で行われた第10回グランシャリオ門別スプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金500万円)は、好位のインから脚を伸ばした岩橋勇二騎手騎乗の2番人気ストリーム(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気スティールペガサス(牡7、北海道・角川秀樹厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分00秒2(良)。
さらに2馬身差の3着に4番人気イッツクール(牡8、北海道・田中淳司厩舎)が入った。なお、3番人気オスカーブレイン(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は6着に終わった。
勝ったストリームは、父ダノンレジェンド、母メイショウブルック、その父ディープスカイという血統。前走に続き重賞を連勝。重賞は3勝目となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ストリーム(牡3)
騎手:岩橋勇二
厩舎:北海道・田中淳司
父:ダノンレジェンド
母:メイショウブルック
母の父:ディープスカイ
馬主:三嶋 昌春
生産者:三嶋牧場
【全着順】
1着 ストリーム 2人気
2着 スティールペガサス 1人気
3着 イッツクール 4人気
4着 サラキャサリン 5人気
5着 ロフティフレーズ 7人気
6着 オスカーブレイン 3人気
7着 ラビアータ 6人気
8着 フェールアシュバル 8人気
9着 プレシャスエース 9人気