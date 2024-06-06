6日、門別競馬場で行われた第10回グランシャリオ門別スプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金500万円)は、好位のインから脚を伸ばした岩橋勇二騎手騎乗の2番人気ストリーム(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気スティールペガサス(牡7、北海道・角川秀樹厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分00秒2(良)。

さらに2馬身差の3着に4番人気イッツクール(牡8、北海道・田中淳司厩舎)が入った。なお、3番人気オスカーブレイン(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は6着に終わった。

勝ったストリームは、父ダノンレジェンド、母メイショウブルック、その父ディープスカイという血統。前走に続き重賞を連勝。重賞は3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ストリーム(牡3)

騎手:岩橋勇二

厩舎:北海道・田中淳司

父:ダノンレジェンド

母:メイショウブルック

母の父:ディープスカイ

馬主:三嶋 昌春

生産者:三嶋牧場

【全着順】

1着 ストリーム 2人気

2着 スティールペガサス 1人気

3着 イッツクール 4人気

4着 サラキャサリン 5人気

5着 ロフティフレーズ 7人気

6着 オスカーブレイン 3人気

7着 ラビアータ 6人気

8着 フェールアシュバル 8人気

9着 プレシャスエース 9人気