◆JO1川尻蓮、與那城奨をお姫様抱っこ

【モデルプレス=2024/06/06】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が6月6日、都内にて「JO1 8TH SINGLE “HITCHHIKER”PREMIUM AFTER SHOWCASE」を開催。川尻蓮が與那城奨をお姫様抱っこした。イベントは5月29日にリリースした8TH SINGLE『HITCHHIKER』(読み:ヒッチハイカー)の予約キャンペーン第2弾で追加公演。当日はCD購入者の中から抽選で選ばれたJAM(ファンネーム)を招待し、リード曲「Love seeker」含む5曲をパフォーマンスしたほか、ゲームコーナーで盛り上がった。

「運命の赤い糸ゲーム」では、メンバー1人をお姫様抱っこするというお題に挑戦することに。普段から曲中で河野純喜を抱っこしている與那城がお手本を見せた後、「奨くんいつも抱っこしてるから」と周りから言われ與那城を抱っこする流れとなり、華奢な川尻が一番の筋肉を誇る與那城を抱っこし5秒間耐えると会場は拍手喝采となった。ゲーム上では1ポイントだったため川尻は「コスパ悪!」と叫び、抱っこされた與那城は「初めてされたけどすごいね。めっちゃ怖い」と感想を話していた。イベント終盤、アンコールの楽曲「Lemon Candy」では與那城が川尻をお姫様抱っこし返し、ファンを喜ばせた。ゲームは収録されているユニット楽曲「Lied to you」(與那城、川尻、佐藤景瑚、川西拓実、木全翔也、鶴房汐恩)と、「Sugar」(白岩瑠姫、河野、大平祥生、金城碧海、豆原一成)の2チームに分かれて対決。「Sugar」チームでは白岩がJAMに向けてのあいうえお作文というお題を引き、「あのときより 今もずっと 嘘みたいに 永遠なんてないけど お前が好きだ」と見事に即興で作成。「Lied to you」も健闘したが、最終的に「Sugar」が圧勝し、「Lied to you」チームは罰ゲームのセンブリ茶を飲んで苦い表情を見せていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】