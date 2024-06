ヤエチカは、2024年6月12日(水)〜7月2日(火)の21日間、「ヤエチカ 夏のスマホ大抽選会」を開催します。

ヤエチカ「夏のスマホ大抽選会」

■期間 :2024年6月12日(水)〜7月2日(火)

■抽選券配布対象店舗:143店舗

ヤエチカ(八重洲地下街)は、2024年6月12日(水)〜7月2日(火)の21日間、「ヤエチカ 夏のスマホ大抽選会」を開催!

ヤエチカが開業当初から毎年開催している抽選会は、コロナ禍を機にデジタル化をし、スマホで参加する抽選会です。

スマホ1台で、気軽に楽しみながら参加いただける抽選会です。

当選本数は、合計10,000本。

特賞は「HIS旅行券SKY(10万円分)」。

今回新たに東京レジャー賞として「はとバスツアー(東京ベストトリップ/東京三名所/江戸の風流 屋形船いずれか)ペア乗車券」が合計30名様に当たります。

その他にも、「ヤエチカ賞(お買物・ご飲食券)」などの豪華なラインナップとなっています。

■参加方法:

2. ヤエチカ 夏のスマホ大抽選会参加方法イメージ

・ステップ(1)

税込500円以上のお買い物やお食事で、金額に応じたQRコード付き抽選券をもらう。

(500pt券、3,000pt券の2種) ※一部配布対象外店舗・サービスあり。

・ステップ(2)

抽選券のQRコードを読み取り、スマホでマイページを作ってポイントを貯める。

※初回はマイページ作成のため、メールアドレスの登録等が必要。

・ステップ(3)

3,000ポイントを貯めて、スマホで抽選ゲームにチャレンジ!

(3,000ポイントで1回抽選)

・ステップ(4)

当選したら、賞品の引き換えをします。

※賞品によって、受け取り方法が異なります。

※ヤエチカ賞は、メイン・アベニュー ヤエチカ賞引換所でのお渡しとなります。

■賞品:

当選本数…10,000本(14種類)

3. ヤエチカ 夏のスマホ大抽選会賞品一覧

<賞品例>

・特賞(5名様) HIS 旅行券 SKY(10万円分)

・人気家電賞(合計40名様) BOSE「フルワイヤレスイヤホン」ほか

・東京レジャー賞(合計30名様) はとバスツアー(東京ベストトリップ)ペア乗車券 ほか

・グルメ賞(合計50名様) うまい日本全国お取り寄せグルメ

・ヤエチカ賞(合計9,875名様) ヤエチカお買物・ご飲食券 3万円分 ほか

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホ1台でラクラク参加!ヤエチカ「夏のスマホ大抽選会」 appeared first on Dtimes.