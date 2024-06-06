ずっと真夜中でいいのに。「Blues in the Closet」スタジオコロリド新作アニメ挿入歌に

ずっと真夜中でいいのに。の新曲「Blues in the Closet」が配信リリース。

ずっと真夜中でいいのに。の新曲「Blues in the Closet」

ずっと真夜中でいいのに。の新曲「Blues in the Closet」は、スタジオコロリドの長編アニメーション映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』の挿入歌として書き下ろされた楽曲。主題歌である「嘘じゃない」も、挿入歌と同時に手掛けている。

Netflixでの世界独占配信と日本劇場公開を記念して、映画本編とのコラボレーションによるスペシャルPVが公開。主人公の高校生・柊と鬼の少女・ツムギの出会いや、旅を通して築く絆、そして本作のテーマである“隠した想い”を抱える姿など、2人の旅路の中で描かれる名場面を紡いだ映像作品となっている。

作品情報

ずっと真夜中でいいのに。 新曲「Blues in the Closet」

※映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』挿入歌。

配信リリース日：配信中

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