¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î»ÄÎ±¤Ë¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬¼«¿®¡¡°ìÊý¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÍèµ¨¾º³Êà³ÎÌó¾ò¹àáÇ§¤á¤ë
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ê£¸£±¡Ë¤¬¡¢£Ò£Â¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤Î°ú¤Î±¤á¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°éÀ®¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê£²£²¡Ë¤òÍèµ¨Àµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òà³ÎÌóá¤¹¤ë¾ò¹à¤¬·ÀÌó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ÏÊì¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢»æ¡Ö¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥Ä¥¡¥¤¥È¥¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î£Ò£Â¤ò½ä¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç³ÑÅÄÂàÃÄ¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È»ÄÎ±¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÍèµ¨¤Î£Ò£Â¥·¡¼¥È¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ê¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¡Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ©ÀÜ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë·ÀÌó¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÍèµ¨¡Ë¤â¤·¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Èà¤ËÀµ¼°¤Ê¥·¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥·¡¼¥È¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤½¤ì¤òÇË¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ëÈëÌ©¾ò¹à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÊü½Ð¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë£Ò£Â¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¾º³Ê¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤¬Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤¬¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê³ÑÅÄ¤¬£Ò£Â¤Î¥·¡¼¥È¤«¤é¤¢¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£