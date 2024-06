最大180連ガチャ無料！LILITH GAMES「AFKアリーナ×転スラ」コラボレーション

LILITH GAMESより配信中の、『AFKアリーナ』とTVアニメ『転生したらスライムだった件』がコラボレーションを開始!

LILITH GAMES「AFKアリーナ×転スラ」コラボレーション

期間:2024年6月5日(水)0:00から2024年7月30日(火)23:59まで

※実施期間については予告なく変更になることがあります。

★コラボPV

● TVアニメ『転スラ』とのコラボイベント開催!

本コラボでは、TVアニメ「転生したらスライムだった件」(通称:転スラ)から、人気キャラクターのリムルとシュナがプレイアブルキャラクターとして『AFKアリーナ』に登場します。

イベント期間中、プレイヤーはこれらのキャラクターを自分のパーティーに加え、強力な敵との戦いに挑み、豪華な報酬を獲得するチャンスがあります。

リムル

シュナ

● シークレットボーナス:「AFKアリーナ×転スラ」コラボ記念

『転生したらスライムだった件』とのコラボレーションを記念して、特別なシリアルコードを配布します!コラボ期間中、AFKアリーナの公式Xアカウント「@afk_arena_jp(https://twitter.com/afk_arena_jp)」をフォローし、公開されるシリアルコードを利用することで、コラボイベントボーナスと合わせて合計180連のガチャを無料で楽しめます。

シリアルコード:eh2g9fgxg9

ボーナス内容 :コモンガチャチケット×20

有効期間 :2024年7月3日(水)1:00まで

● コラボ出演声優のサイン色紙や、Amazonギフト券が当たるXキャンペーンも開催中!

コラボPV公開記念キャンペーン

【参加方法】

AFKアリーナの公式Xアカウント「@afk_arena_jp(https://twitter.com/afk_arena_jp)」をフォローし、公式アカウントが投稿するキャンペーン関連の投稿をリポストして応募してみて下さい!

応募が完了次第、抽選でリムル、シュナと大賢者の声優の直筆サイン色紙とAmazonギフトコード最大5,000円分が当たるチャンスがあります!

【実施期間】

2024年6月7日(金)12:00から2024年6月13日(木)23:59まで

【賞品詳細】

- 声優サイン色紙(岡咲美保、千本木彩花、豊口めぐみ各声優から3名ずつ、計9名にプレゼント)

- Amazonギフト券5,000円分(10名様)

※キャンペーン終了後、当選者の方にはX(旧Twitter)のダイレクトメッセージで連絡。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

