8日開催の『ONE 167:タワンチャイvs.ナタウットII』出場選手の大会前記者会見&公開練習が現地時間5日、タイ・バンコクで行われた。日本から出場する野杁正明、北野克樹のほか、メインイベントのONEフェザー級ムエタイ世界タイトルマッチで戦うタワンチャイ、ジョー・ナタウットが会見に出席した。ONEデビュー戦でシッティチャイ・シッソンピーノンと対戦する野杁は「シッティチャイはレジェンドでテクニックのある素晴らしい選手だが、僕はそういう選手と戦いたくてONEチャンピオンシップに来た。僕自身、すごく楽しみで仕方ない。今回の試合は、シッティチャイの復帰戦って思われがちだが、あくまで僕、野杁正明のONEデビュー戦である。なんの技であれ、必ずKO決着で終わるので楽しみにしておいてほしい」と力強く語った。

そんな野杁を迎え撃つONEフェザー級キックボクシングとムエタイで3位に立つシッティチャイは「ノイリは日本の超スターで実力者であり、戦う機会をもらえたことは嬉しく思う。ただ、自分の復活を示す試合になるだろう」と宣言した。また、2022年8月のノンオー戦での怪我により長期離脱をしていたリアム・ハリソンは「怪我を乗り越え猛練習をしてきた。この2年間で見せられなかったことをリングでまた見せられることをとても楽しみにしているし、興奮している。ファンが熱くなる試合を見せるのが待ちきれない」と話す。そんなレジェンドと対戦する北野は「僕は3歳から格闘技をしてきた。リアム・ハリソン選手は経験が多くキャリアが長いが、僕も小さい頃から試合を重ねてきたので不安はない。必ずKOで勝つ」とアピールした。メインイベントでONEフェザー級ムエタイ世界タイトル防衛戦を迎える王者タワンチャイは「前回は(ナッタウットの)キックボクシングの実力に驚かされた。しかし、ムエタイルールならば違った展開になるだろう」と臨戦態勢を示す。対する挑戦者ナッタウットは「タワンチャイの実力は十分承知している。今回は機会を見計らってそれを生かしたい」と意気込みを語った。冒頭のスピーチに登壇したONEチャンピオンシップ、バイス・プレジデントのリッチ・フランクリンは「今大会は、Prime Videoとのパートナーシップ3年目を飾る一大イベントになる。今年は米国デンバーとアトランタでも大会の開催を控えており、過去最高のシーズンとなる」と胸を張った。●6・8『ONE 167』【対戦カード】・フェザー級 ムエタイ 世界タイトルマッチタワンチャイ・PK・センチャイ vs. ジョー・ナタウット・フライ級 キックボクシングロッタン・ジットムアンノン vs. デニス・ピューリック・バンタム級 サブミッション・グラップリングマイキー・ムスメシ VS ガブリエウ・ソウザ・バンタム級 ムエタイリアム・ハリソン vs. 北野克樹・ライト級 MMAケイド・ルオトロ vs. ブレイク・クーパー・フェザー級 キックボクシングシッティチャイ・シッソンピーノン vs. 野杁正明・アトム級 MMAデニス・ザンボアンガ vs. ノエル・グランジャン・ライト級 MMAエイドリアン・リー vs. アントニオ・マンマレッラ・フライ級 ムエタイジョハン・ガザリ vs. ニューイェン・トラン・デュイ・ニャット・アトム級 MMA平田樹 vs. ビクトリア・ソウザ・バンタム級 ムエタイジョハン・エストゥピニャン vs. ザファー・シャイック