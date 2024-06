「その心境知って写真みるとかわいすぎ」

タレントでモデルのpecoさんは6月5日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。17歳の時に撮影した貴重な写真を公開しました。pecoさんは「ソファで寝落ちしてたからなかなか寝られず携帯あさってたら11年前のわたしが出てきた!笑」とつづり、1枚の写真を公開しました。「大阪から憧れの原宿に行ったとき、憧れの雑誌にスナップしてもらって内心大感激テンション爆上げやけど無の表情で原宿感を出したい17歳のわたし」と説明を加えたpecoさん。現在のpecoさんにも通ずる風格や雰囲気が感じられる貴重なショットです。

Instagramにてディズニーランドへ遊びに行ったと報告

コメント欄では、「この頃もめっちゃかわいい」「え!可愛過ぎ」「こういうのもっと見たいいい」「ぺこちゃん当時からオシャレ〜」「その心境知って写真みるとかわいすぎ」との声が集まっています。pecoさんはSNSでさまざまなショットを公開。2日にはInstagramに「I go to Disneyland every month because it is a power spot for me(私にとってのパワースポットであるディズニーランドに毎月行っています)」と投稿し、「ペコちゃんかわいい」「ペコちゃんの笑顔大好き」など称賛の声が寄せられました。次の投稿も楽しみですね。(文:長谷川 優人)