´äºê°¡µ×Îµ¡¢£¶£·¤Ç£±º¹£´°Ì¤Î¹¥È¯¿Ê¡¡¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥Ñ¥¿¡¼¤¬¹¥Ä´¡ÖÎ®¤ì¤òÀÚ¤é¤µ¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡¡£Â£Í£×ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ¡¡Âè£±Æü¡Ê£¶Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º£Ã£ÃÀ¾£Ã¡á£·£´£³£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼£±¾¡¤Î´äºê°¡µ×Îµ¡Ê¤¢¤°¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£·¤Ç²ó¤ê¡¢£±ÂÇº¹£´°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸±¦¤Ë»¶¤é¤Ð¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¥¡¼¥×Î¨¤Ï£²£¸¡¦£¶¡ó¡Ê£´¡¿£±£´¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤â£µ£µ¡¦£¶¡ó¡Ê£±£°¡¿£±£¸¡Ë¤È¥Ô¥ó¥Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¤ò½¦¤¤Â³¤±¤¿¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£Î®¤ì¤òÀÚ¤é¤µ¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®µ»¤Î¸÷¤ë°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ÏÉáÃÊ¡¢Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ì»ú¥Ñ¥¿¡¼¤ò¡¢»î¹ç¤Ç¤âÅêÆþ¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤é¥Ô¥ó·¿¤È¸ò¸ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥ó·¿¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Ì»ú¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤«¤é¥Ñ¥¿¡¼¤òÊÑ¤¨¡¢¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï¡Ö£²£³¡×¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤ä¤äÉÔ°Âµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÂ³¤¯£²¾¡ÌÜ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎý½¬¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¤ØÈ÷¤¨¤¿¡£