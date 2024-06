【ドールズフロントライン 416MOD3】2025年5月 発売予定価格:32,780円

キューズQは、フィギュア「ドールズフロントライン 416MOD3」を6月7日より各ホビーショップ、ECサイトにて予約開始する。2025年5月に発売予定。価格は32,780円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」に登場する戦術人形「416MOD3」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

右手にアサルトライフル、左手にはグレネードランチャー、さらにバッグや身分証に至るまで様々な装備を完全再現している。また、本体はすらりと伸びた美脚に可憐な表情、クリア素材を用いた美しい髪と、、硬軟それぞれの質感が表現されているのが魅力のフィギュアとなっている。

「ドールズフロントライン 416MOD3」商品詳細

商品名:416MOD3

作品名:ドールズフロントライン

原型製作:Q.Q.

彩色製作:えこし

スケール:1/7スケール(全高:約25cm)

発売時期:2025年5月予定

仕様:PVC製塗装済み完成品(一部ABS)

価格:32,780円

(C) SUNBORN Network Co., Ltd.

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.