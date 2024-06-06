´Å¤¨¤¿¤¤¤±¤É´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÊì¿Æ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÈËåÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í£
¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÈËåÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡Ù¡Ê¤Ò¤é¤¿¤È¤â¤ß/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û¾®5¤Î½Õ¡¢Éã¤ÈÊì¤ÏÎ¥º§¡£Êì»Ò3¿ÍÉÏË³Êë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤ÏËå¤È»ä¤òÁÄÊì¤Î²È¤ËÍÂ¤±µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½÷¤ÈÊë¤é¤¹¤¿¤á²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤¿¤á»Ò¤É¤â¤ò¼Î¤Æ¤¿Êì¡£¿È¾¡¼ê¤ÊÎ¾¿Æ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Æ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÆñ¤äÍýÉÔ¿Ô¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ÐËå¤¬¿Í¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÈËåÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à