ワーナー ブラザース ジャパンが贈るTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の放送・配信情報が到着! いよいよ始まる完全新作オリジナルアニメーションを見逃すな!アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DC原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ等を手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュース。ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)達が、異世界を舞台に ”暴” 険を繰り広げる様が描かれる。

このたび、本作の30秒番宣PVが到着!さらに放送日・配信情報も公開に! 2024年7月5日(金)24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始されることが発表された。ヴィラン達がどんな活躍を見せるのか、PVでひと足先に楽しんで放送をどうぞお楽しみに!Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC