自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年5月24日(金)から5月30日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果を楽しんでもらいたい!集計期間と重なった5月末に多数の新作がレンタルスタート。注目株の映画『窓ぎわのトットちゃん』が今週から初お目見えするということで、トップ3をはじめとした順位の変動が気になるところ。続々参戦する新作組はジブリ作品ひしめくランキングの壁を突き破ることができるのか!

1

2

次へ

新しい風に期待の今週のベスト20位から11位までのランキングをチェック!【11位(↓)】ハウルの動く城【12位(↑)】パウ・パトロール 大空のミッションパウ ロイヤルストーンをとりもどせ!【13位(↓)】ONE PIECE FILM RED【14位(→)】紅の豚【15位(new)】デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING【16位(↑)】すずめの戸締まり【17位(↓)】耳をすませば【18位(↓)】劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』【19位(↓)】借りぐらしのアリエッティ【20位(↑)】ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE先週トップ10に返り咲いた『ONE PIECE FILM RED』が再び10位圏外に。劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』も7位から18位まで一気にランクダウンするなど、シリーズ初の観客動員数1000万人超えを達成するなど絶好調な劇場映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の影響はなかなか及んでこないようす。そんな中、12位には2022年に全国イオンシネマで上映され、大ヒットしたスペシャルエピソード『パウ・パトロール 大空のミッション ロイヤルストーンをとりもどせ!』がランクイン。『パウ・パトロール -PAW PATROL-』はカナダで制作され、全世界160ヶ国以上で放送されている子供向けのテレビアニメ。「レスキュー・アクション・アドベンチャー」をテーマに、さまざまなトラブルに立ち向かう少年ケントと個性豊かな子犬たちからなるチーム”パウ・パトロール”の活躍が描かれていく。今回登場した『パウ・パトロール 大空のミッション ロイヤルストーンをとりもどせ!』は、ロイヤル城から盗まれたロイヤルストーンで大混乱となったロイヤル王国を救うため、パウ・パトロールのメンバーたちが大空を舞台に最高スピードのミッションに挑んでいくといったストーリー。テレビ東京系で放送中のテレビアニメが子供に大人気となっているほか、6月末までの期間、ヴィレッジヴァンガードがプロデュースしたPOP UP STORE「パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-」が展開中と、全国規模で親子それぞれのハートをガッチリとキャッチ。その結果として「DISCAS」でのレンタルも好調となっているようだ。16位には新作『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』が初登場。テレビアニメ『デジモンアドベンチャー』の第二作目として制作された『デジモンアドベンチャー02』を劇場化したこの作品。デジモン史上最大の危機に再集結した大人になった主人公・本宮大輔たち02チームや、ついに明かされる”選ばれし子どもたち”誕生の裏に秘められた悲しくも優しい真実などファンのも気になる見どころ満載。満を持しての今回のレンタル開始ということもあって、順当にランキング入りを果たすこととなった。また20位位内に入れなかったものの、ランク外には『仮面ライダー555(ファイズ) 20th パラダイス・リゲインド』『異修羅』『ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season』など、気になる新作が目白押し。ぜひとも次週以降の躍進に期待したい。