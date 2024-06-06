¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ÈÅÔÃÎ»öÁªÎ©¸õÊä²ñ¸«¡Ö¤¹¤Ù¤é¤ó¤Ê¡Á¡×¤ÏÉÔÈ¯
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ø¤º¤Þ£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×ÂåÉ½¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÄ£¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¶âÈ±¤ÎÃËÀ¤¬¤Ø¤º¤Þ¤ËÂÓÆ±¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ì¿Í¤Ç¡¢»Ê²ñÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤é¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¥«¥ß¥«¥ß¤Ç¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎºÛÈ½¥Í¥¿¤ä¡Ö¤¹¤Ù¤é¤ó¤Ê¡Á¡×¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ø¤º¤Þ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ïà¤µ¤µ¤ä¤½÷¾á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥½¥Ò¥½À¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¶ÛÄ¥¤«¤éÏÂ¤é¤¤¤À¤Ø¤º¤Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦°ìÀÚ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿¤¤¡£ÅÔ¤Ë³«¼¨ÀÁµá¤·¤Æ¤â¹õÅÉ¤ê¤À¤é¤±¡£¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹õÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÔÃÎ»ö¤ÎµëÍ¿ÊÖ¾å¤ä¾®ÃÓÅÔÀ¯¤òÙèÙé¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ò¸øÌó¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£