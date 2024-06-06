HYDE『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』大阪公演のライブ・ビューイング＆全世界配信が決定
■2024年夏にリリースされるニューアルバム『HYDE [INSIDE]』を引っさげて行われる全国ツアー
HYDEの全国ソロツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』の大阪公演（8月7日＠大阪・Zepp Osaka Bayside）の模様が、全国各地の映画館にてライブ・ビューイングが実施され、さらに全世界へ向けてライヴ配信されることが決定した。
HYDEの単独ライヴは、2023年6月から9月にかけて行われた『HYDE LIVE 2023』以来約1年ぶり。6月の東京・Zepp Haneda（TOKYO）を皮切りに、北海道・Zepp Sapporo、愛知・Zepp Nagoya、大阪・Zepp Osaka Bayside、宮城・Sendai PIT、福岡・Zepp Fukuokaの6都市のライヴハウスを舞台に、全13公演が開催される。
2024年夏にリリースされるニューアルバム『HYDE [INSIDE]』を引っさげてのZepp Osaka Bayside公演。ぜひ、映画館の大スクリーン＆大音響、またはライヴ配信で楽しもう。
なおHYDEは、今回のツアーの追加公演として『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』が、10月12日・13日に兵庫・ワールド記念ホール、10月26日・27日に千葉・幕張メッセ国際展示場9～11ホールにて開催されることが決定している。
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リリース情報
2024年夏発売予定
ALBUM『HYDE [INSIDE]』
イベント情報
『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』ライブ・ビューイング
08/07（水）19:06開演
会場：全国各地の映画館
配信情報
『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』
08/07（水）18:00会場 19:06開演
チケット購入サイト：
（日本語）https://liveship.tokyo/hydelive-2024/
（ENGLISH）https://liveship.tokyo/en/hydelive-2024/
『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』映画館ライブ・ビューイング 特設サイト
https://liveviewing.jp/hydelive-2024/
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/