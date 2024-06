独占コメント到着！才恵加（saeka）3rdアルバム『NEW CITY』7月24日にリリース＆発売記念ライブも開催

テナーサックス奏者の才恵加(saeka)が、初のセルフプロデュースを行った3rdアルバム『NEW CITY』を7月24日にリリースする。

今回発売される『NEW CITY』は、世界中の誰もが明るく過ごせる新しい街をイメージして作り上げたアルバム。共同アレンジャーにOsamu Fukuzawa、MANABOONを迎え、サウンドの幅を大きく広げた。

ハイクオリティなオリジナルと、シティポップの代表曲「真夜中のドア〜stay with me」のカバーが冴える作品に仕上がっている。

なお、8月6日には、BLUES ALLEY JAPANにて、同アルバムの発売記念ライブが開催予定だ。

【才恵加(saeka)コメント】

前作から4年ぶりのフルアルバムとなりました。ゆっくりとした時間の中で制作することが出来たので、いろいろな景色を見たり、感じたりする中で、1曲1曲、テイストの異なる楽曲が出来上がったのではないかと思います。サウンド面でも、いつもライブを共にしている最高のメンバーが参加してくださっているので、ライブのような一体感も感じてお楽しみいただけたら嬉しいです。

【作品・ライブ情報】

◆2024年7月24日リリース才恵加(saeka)3rdアルバム『NEW CITY』

【曲目】01.CALL ME02.unclear03.MISTY BLUE04.SUMMER PARTY05.NEW CITY06.Little Bird07.Iʼm Fine08.真夜中のドア〜stay with me09.MUSIC10.PreciousAll composed by SAEKAexcept #8 by Tetsuji Hayashi

【参加ミュージシャン】才恵加(saeka):Tenor Sax, Soprano Sax坂東慧(T-SQUARE):Drums川崎哲平/滝元堅志:Bass有賀教平/藤山周:GuitarKaz Kato/佐藤雄大/Penny-K/Osamu Fukuzawa/MANABOON:Keyboard鹿討奏:Trombone

◆才恵加(saeka)『NEW CITY』発売記念LIVE2024年8月6日(火)BLUES ALLEY JAPAN