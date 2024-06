ライアン・レイノルズ&レイチェル・マクアダムス共演、2024年で製作20周年を迎える傑作ラブロマンス『きみに読む物語』が、2024年7月19日(金)より1週間限定でリバイバル上映することが決定した。

『きみに読む物語』は、全米で450万部を越えるベストセラーとなった恋愛小説をニック・カサヴェテス監督が映画化。『ラ・ラ・ランド』をはじめ数多くの作品でファンを魅了し続けるライアン・ゴズリングと『アバウト・タイム 愛おしい時間について』でも高い人気を誇るレイチェル・マクアダムスが共演した。

(C)MMIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC.ALL RIGHTS RESERVED. (C)MMIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC.ALL RIGHTS RESERVED.

情熱的で激しい恋に落ちながらも、その関係を引き裂かれてしまった男女の運命的な永遠の愛をロマンティックに描くラブ・ロマンス。今回のリバイバル上映情報、劇中でノア(ライアン・ゴズリング)とアリー(レイチェル・マクアダムス)が初めて出会いデートの約束をする日が「1940年6月6日」だったことにちなんで、本日2024年6月6日に解禁となった。

なお、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表となる。

『きみに読む物語』公開情報 (C)MMIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC.ALL RIGHTS RESERVED. 公開日:2024年7月19日(金)より1週間限定上映 公開劇場:全国67館※公開劇場は順次追加予定。公式X(@Filmarks_ticket)でお知らせいたします。※劇場により、上映日・上映期間が異なります。 あらすじ (C)MMIV NEW LINE PRODUCTIONS, INC.ALL RIGHTS RESERVED.

療養生活を送る老婦人(ジーナ・ローランズ)の元に、足繁く通う老人(ジェームズ・ガーナー)が、物語を読み聞かせる。 それは1940年の夏、南部の小さな町で始まる物語。休暇を過ごしに都会からやって来た17歳の令嬢・アリー(レイチェル・マクアダムス)は、地元の製材所で働く青年ノア(ライアン・ゴズリング)と出逢い、恋に落ちる。 けれど、娘の将来を案じる両親に交際を阻まれ、都会へ連れ戻されてしまう。 ノアは365日毎日手紙を書くが、一通の返信もないまま、やがて、第2次世界大戦が始まる……。

北海道

公開劇場リスト

サツゲキ、イオンシネマ釧路、イオンシネマ小樽、イオンシネマ北見

青森

イオンシネマ弘前

岩手

イオンシネマ北上

宮城

イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府

山形

イオンシネマ天童、鶴岡まちなかキネマ

茨城

イオンシネマ守谷

栃木

109シネマズ佐野

群馬

イオンシネマ高崎

埼玉

MOVIXさいたま、イオンシネマ春日部、イオンシネマ浦和美園

千葉

キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ幕張新都心

東京

新宿ピカデリー、キネカ大森、MOVIX昭島、シネマサンシャイン平和島、YEBISU GARDEN CINEMA、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ多摩センター

神奈川

シネプレックス平塚、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ海老名、イオンシネマ座間、イオンシネマみなとみらい、109シネマズ川崎

新潟

イオンシネマ新潟西

石川

金沢コロナシネマワールド、イオンシネマ白山

長野

イオンシネマ松本

岐阜

イオンシネマ各務原

静岡

シネマサンシャイン沼津

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、ユナイテッド・シネマ豊橋18、伏見ミリオン座、中川コロナシネマワールド、イオンシネマ長久手、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎

三重

イオンシネマ桑名、イオンシネマ津

京都

MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川

大阪

扇町キネマ、MOVIX堺、なんばパークスシネマ、イオンシネマ茨木、イオンシネマ シアタス心斎橋

兵庫

塚口サンサン劇場、OSシネマズミント神戸

和歌山

イオンシネマ和歌山

岡山

イオンシネマ岡山

香川

イオンシネマ宇多津

福岡

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

佐賀

イオンシネマ佐賀大和

長崎

シネマボックス太陽

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

