あの童謡「メリーさんのひつじ」がホラー映画になった。禁断の童謡ホラー『メリーおばさんのひつじ』が2024年9月6日より日本公開となることが決定した。ティザー映像が公開されている。

19世紀アメリカの実話に起源を持つ童謡「Mary Had a Little Lamb」(メリーさんのひつじ)。発明家エジソンによって、初めて蓄音機に録音された歌とも云われる。現在も日本をはじめ世界中で親しまれている童謡が、まさかのホラー映画化である。

監督は、『MEG ザ・モンスターズ2』のアニメーションや『キック・アス』の視覚効果を手掛けたジェイソン・アーバー。製作陣は、『プー あくまのくまさん』の監督リース・フレイク=ウォーターフィールドらが名前を連ねる。

サメ、クマ、ヘビ、ワニ、そしてナマケモノ……。いま映画界を席巻するアニマル・ホラーに、モフモフの羊毛を纏った新たなる刺客が名乗りを上げる。



未解決事件や超常現象を扱うラジオ番組「カルラの迷宮事件簿」。パーソナリティーのカルラの冠番組だが、ネタ不足で聴取率が下がり続け、打ち切り寸前だった。起死回生のため話題性のある事件を探す中、「ワープウッズの森」で行方不明者が続出しているという情報を手に入れる。

カルラは、取材をするべくスタッフを連れてワープウッズへと向かうが、深い森の中で道に迷ってしまう。途方に暮れていたところ、一軒家を見つけ助けを乞おうとするが、そこにメリーという女性が現れる。この家で息子と二人で暮らしているというメリーは、カルラたちを温かく迎え入れるが……。

ティザービジュアルは、青空の下、壮大な草原にたくさんの羊たちが放たれ、牧歌的な風景が広がっている。だが、その大量の羊たちの真ん中には、人間なのか、羊なのか、どこか様子がおかしい血だらけの生き物の姿が。この気味の悪い生き物の正体とは一体?「死ぬまでついてくる」のはやめて?

© 2022 Dark Abyss Productions Ltd

映画『メリーおばさんのひつじ』は2024年9月6日(金)より全国公開。

The post first appeared on .