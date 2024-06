銀河交易シミュレーション「ダークスター ワン Nintendo Switch エディション」 2024年6月20日配信決定！

Kalypso Media Japanは本日2024年6月6日、銀河交易シミュレーション「ダークスター ワン Nintendo Switch エディション」を2024年6月20日(木)に配信開始すると発表した。

また、ニンテンドーeショップで本日2024年6月6日より予約がスタートし、期間中に予約購入すると価格が10%OFFとなる。

「ダークスター ワン」は2006年にドイツのアスカロン社により、PCゲームとして開発された銀河交易シミュレーション。ドイツの世界最長スペースオペラ小説シリーズ「宇宙英雄ペリー・ローダン」の執筆にも参画したSF作家クローディア・カーンさんの原作をベースに、壮大なスペースオペラと歯ごたえあるシューティングアクション、自由度の高い冒険を提供しPCユーザーに愛されてきた。この「ダークスター ワン」が約20年の歳月を経て、Nintendo Switchに登場。初の日本語ローカライズ版で登場する。

ストーリートレーラー

ストーリー

セキュリティ企業のサイモン・ジャービスが、極秘任務中に不慮の死を遂げた。ビジネスパートナーで友人のロバートは、サイモンの息子ケイロンをエスコートパイロットに任命し、サイモンが遺した宇宙船“ダークスターワン”を託す。後日ケイロンは、ロバートから父・サイモンが元同僚パイロットのジャックによる破壊工作により亡くなったことを知らされる。そんな中、銀河連合(GU)のステーションが次々と襲撃され、銀河系に再び大宇宙戦争が勃発しようとしていた。

ダークスター ワン Nintendo Switch エディション」の特徴

父が遺した超高速戦闘機“ダークスターワン”

ケイロンの父・サイモンが遺したダークスターワンは、銀河全体に散在する小惑星からアーティファクトを回収し、アップグレードすることができる。200種類以上のパーツやエンジン、武器、シールドを組み合わせることで大型戦艦から高速巡洋艦まで目的に応じて宇宙船のカスタマイズも可能となる。

自身の運命を選択せよ

ダークスターワンのパイロットには、宇宙空間での海賊との戦闘、星系間での貨物艦の援護や物資の輸送(密輸)など、広大な空間とハードなミッションが待ち受けている。さまざまなクエストや特別な任務を通して、新たな星系をアンロックしたり報酬を得られたりするが、自身を取り巻く状況は刻一刻と変化し、すべてプレイヤーの意思に委ねられる。

超空間ハイパースペースの旅

ハイパースペースジャンプを利用しながら6つの文明が共存する300以上の星系を探索・交易し、宇宙船の武器や技術、スキルを手に入れよう。

ケイロンが出会うのは、敵か味方か?

父の死の謎を追う旅の途中で出会う種族や人が抱えている思惑はさまざま。裏切りや工作など、真実を見極めながら、真の仲間と共に新たなる地平を切り拓け!そして銀河間での戦争を阻止し、銀河全体の平和を取り戻すのだ。

【タイトル情報】■「ダークスターワン Nintendo Switch エディション」対応機種:Nintendo Switch(ダウンロード専用)発売日:2024年6月20日(木)価格:4,620円(税込) ジャンル:銀河交易シミュレーションプレイ人数:オフライン 1人言語仕様 :字幕(日本語/英語) 音声(英語)IARC:12+販売元:Kalypso Media Japan株式会社公式サイト:https://kalypsomedia.co.jp/darkstar-one/

DarkStar One © 2024 Kalypso Media Group GmbH. DarkStar One is a registered trademark of Kalypso Media Group GmbH. All rights reserved. Published by Kalypso Media Group GmbH. Developed by Gaming Minds Studios GmbH. Nintendo Switch version developed by Engine Software B.V.. Published by Kalypso Media Group GmbH. All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owner.