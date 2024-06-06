¡ÚÈ¡´Û¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡Û¾¾ÈøÃÒ²Â¤ÏÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¤È¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¶þ»Ø
¡¡È¡´Û¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ê¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¤¬£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Î¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ê¥¤¥È¥¯¥¤¡¼¥ó¡×£±£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ÏÃæÂ¼Í³¹áÎ¤¡Ê£´£³¡áÅìµþ¡Ë¤¬¤Þ¤¯¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç²÷¾¡¡£ÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤¿¤¤¾¾ÈøÃÒ²Â¡Ê£³£¶¡á°¦É²¡Ë¤ÏÃæÂ¼¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ£´ÃåÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£²£±¿ÍÃæ¡¢£±£´¿Í¤¬£³ÆüÌÜ¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë³µÄêÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Èø¤Ï³ÎÄêÈÄÆþ¤ê¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦É¬»à¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÇ»¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³«ºÅ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¿ô¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡Ê£Çµ¤ÎÎ¢³«ºÅ¤Ç¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££´Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤é¡Ê½à·è¿Ê½Ð¤¬¡ËÁÀ¤¨¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë£²ÆüÌÜ¤Ë£·¡ÊÃå¡Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥ï¥¿¥·¡£¤¤ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤¡¡Á¡×
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é£³Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¥¾¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¥¦¥Á¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡¡¤¨¤Ã¡¢¥¯¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡©¡¡¤¦¤ë¤µ¤¤¤ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤À¤ï¡ª¡×¤È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¹µ¼¼¤Ç¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÃö»Ò¡Ë¿¿¼Â¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ØÂçº¬¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ã¯¤¬Âçº¬¤¸¤ã¤¤¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤£¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ì¥Ç¥£¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÀäà¸ýáÄ´¡£
¡¡Æ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¤È¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¶þ»Ø¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥¥ì¥Ã¥¥ì¤À¤Ã¤¿¡££²ÆüÌÜ¤ÏÆ¬¤È¸ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤â²ó¤·¤Æ¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£