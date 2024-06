〈食べログ3.5以下のうまい店〉天六の路地裏に出現！名店出身シェフ2人によるイタリアンの新星

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードライター船井香緒里さんが、思わず飲みたくなる、酒場のようで酒場じゃない、名店出身の2人による本気のイタリアン「PotaLa」をご紹介。

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードライター船井香緒里さんが、思わず飲みたくなる、酒場のようで酒場じゃない、名店出身の2人による本気のイタリアン「PotaLa」をご紹介。

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸製造メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」などでの食にまつわる執筆をはじめ、「dancyu.jp」で連載「大阪呑める食堂」を担当。食の取り寄せサイトや、飲食店舗などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

「ポンテベッキオ」出身の2人による最強タッグ

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

大阪メトロ天神橋筋六丁目駅からすぐの場所に店はある。日本一長い商店街「天神橋筋商店街」や、庶民の台所「天満市場」にも近い。

大阪メトロ天神橋筋六丁目駅からJR天満駅にかけてのエリアは、街全体が酒場と言っても良いくらい、飲み歩きが楽しいエリア。そんな酒場天国の少し外れの路地裏に「PotaLa」はある。今回紹介するのは、名店出身の2人が開いた、自由度が高すぎるイタリアンだ。

共同代表を務めるのが、福田直也さん(写真右)と田中大貴さん。2人は、関西のイタリア料理業界の名門「ポンテベッキオ」山根大助シェフのもとで経験を積んだ料理人だ。その後、別々の道を歩むことになるのだが、「店を開くなら一緒に」という念願が叶ったのは、2023年6月のこと。

写真右から。福田直也さんは「ポンテベッキオ」で5年修業の後、大阪・箕面「ピッツェリア エ トラットリア アーラ」にて主に料理を担当。田中大貴さんは「ポンテベッキオ」で6年、広島の「トラットリア ピッツェリア ポリポ」を経て今に至る。

「持ち場は、それぞれの得意分野で」。そう話す田中さんは、前菜と飲み物全般を。一方の福田さんは、パスタやメインなど加熱を必要とする料理を担当する。それぞれが互いのサポートに入ることがあれば、サービスも行う。修業時代、苦楽を共にした2人らしい阿吽の呼吸が、店づくりや味づくりの随所に宿るのだ。

名店で培った技が光る、素材感みなぎる前菜

メニューはアラカルトが主体。冷菜、温かい一品、揚げ物、パスタ、肉料理など、カテゴライズは独特。最初に味わっていただきたいのは、旬の素材を用いた冷菜。近所には「天満市場」があるため、とっておきの新鮮な食材を毎朝、仕入れることができる。

春野菜とうすいえんどうのスープサラダ1000円。これからの時期は、夏野菜を用いたガスパチョとサラダの組み合わせも登場予定。

なかでも「春野菜とうすいえんどうのスープサラダ」は、旬野菜の個性が際立つ一品。スープに見立てたのは、うすいえんどうのピューレ。「豆を皮ごと茹で、茹で汁と塩だけで調味しました」と福田さん。口に運べば、香り高く、優しい甘みがじんわりと広がる。蒸し焼きにしたモロッコインゲンやアスパラガスはジューシーなうまみを放ち、バターソテーしたインカのめざめの濃厚な甘み、自家製のドライトマトの凝縮感ある味わいが、時間差で押し寄せてくる。さらには、パンチェッタやパルミジャーノ・レッジャーノのうまみがじつにいいアクセントに。

「一番気をつけているのはあんばいでしょうか。塩が薄すぎても、強すぎてもいけない」と福田さん。2人の師匠・山根シェフが提唱する“素材の旬と質に細心の注意を持ち「最適調理」に徹する”というスピリットを感じさせる一皿に仕上がっていた。

仔羊、スパイス、餃子!? 国境を越えた飲ませる味づくり

「飲みの街」に誕生したイタリアンだけあり、自由度が高いメニュー構成も「PotaLa」ならでは。福田さん曰く「お酒のアテにぴったりの餃子もご用意しています。だけど普通の味だと面白くないから」と考案したのが「仔羊 スパイス餃子 パクチー」。

「仔羊 スパイス餃子 パクチー」4個880円

仔羊ミンチをベースに、五香粉やナツメグなど8種のスパイスを配合したエキゾティックな味わい。そのまま味わうのもよいが、黒酢をちょんっとつけてパクチーと共に頬張れば、中国と中近東がミックスしたような、国境を越えた味の広がりが楽しい!

餃子にはビールが定番だが、ドリンクリストを眺めるほどに、うれしい悩みは尽きない。飲み物を担当する田中さんは「この界隈で飲む大人たちは、ハイボール好きが多くて」と、竹鶴や知多、山崎12年などジャパニーズウイスキーも揃える。さらに「若い世代は、サワーが好きだから」と、レモンサワーは広島産レモンをシロップ漬けするところから。

自家製レモンサワー、金柑サワーは各650円。ウイスキーはソーダ、ロック、ストレートのいずれかで。知多880円、山崎12年1,800円。ワインはグラス900円〜。

イタリアを中心に揃えるワインはボトル100種をストックし、グラスは泡・白・赤合わせて10種近く。「日本酒にも手を出そうと思ったのですが、何屋かわからなくなるので我慢」と苦笑する田中さん。曰く「仔羊餃子の複雑なスパイス感は、エキス感の強いオレンジやロゼワインと相性が良いですよ」。

パスタや炭火焼は、イタリアンの基本に忠実に

「自家製サルシッチャ ジャガイモのピューレ」2本1,540円

もちろん骨太なイタリア料理を味わえるのが「PotaLa」の真骨頂だろう。自家製サルシッチャは、島根・石見ポークの肩ロース肉をミンチにするところから。頬張れば、プチッと弾けるとともに、濃厚かつクリアな肉汁が溢れ出る! セージやローズマリーといったハーブや、ナツメグやキャラウェイなど各種スパイスを混ぜ込んでいて、食欲をそそりお酒も進む味わい。しかもジャガイモのピューレは艶やかでいて滑らか。その清々しい風味にも唸るはず。

シチリア特有のショートパスタ「ブシャーティ」。ちょっとマニアックな自家製パスタが登場することも

いっぽう、名イタリアン出身の2人が織りなすパスタも必食。「水とセモリナ粉だけを使いました」と福田さんが話すのが、聞きなれないショートパスタ「ブシャーティ」。シチリアで馴染みのあるパスタで、生地を棒に巻きつけてカールさせたようなユニークな形状。

牛ウデ肉や香味野菜などをじっくり煮込んだ、コクの深いラグーソース実によく絡んでいた。

「牛ラグーソース ブシャーティ」1,870円

カウンター6席、テーブル9席のコンパクトな店内。「ワイン1杯だけでもいい?」なんてひとり客もいれば、しっかりとディナーを楽しむ女性同士の姿も。その隣席では、天満市場で働く人たちが、飲み会を開いていたり。幅広い世代のお客さんが、それぞれのシチュエーションで楽しんでいる。

「PotaLa」の周辺には飲食店も多い。「向かいのバーのマスターが、お客さんにウチの店を紹介してくださるなど、ご近所付き合いもあり本当にありがたいです」と福田さん

ちょっと奥まった路地裏の落ち着いた立地で、「酒場」と「イタリアン」を掛け合わせたような自由度の高さと、名店仕込みの味づくり。それらのギャップが、界隈で異色の個性を放つ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆PotaLa住所 : 大阪府大阪市北区菅栄町13-19 アーカスシティ天六別館 1FTEL : 06-6867-7674

文:船井香緒里 撮影:竹田俊吾

The post 〈食べログ3.5以下のうまい店〉天六の路地裏に出現!名店出身シェフ2人によるイタリアンの新星 first appeared on 食べログマガジン.