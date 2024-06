藤井風がアメリカ公演のオフショットを、自身のInstagramに公開した。

藤井は5月30日・31日にロサンゼルスのThe United Theater on Broadway、6月2日・3日にニューヨークのApollo Theater(アポロシアター)で、『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』を開催。

【写真】金髪&ヒゲ姿の藤井風(USツアーのオフショット)【動画】アポロシアターでの藤井風のパフォーマンス

■藤井風USツアーの思い出が詰まったオフショット

今回投稿されたのは、アポロシアターの「APOLLO」のロゴが描かれた壁の前に置かれたソファーに座ったショット(1、2枚目)や、花束を持って階段を降りてくる姿を捉えたショット(3枚目)など、バックステージでの藤井を記録したもの。さらに、ステージで寝そべりながらキーボードを弾く藤井(6枚目)や、楽しそうな観客の姿など、ステージでの息遣いまで伝わってきそうなショットが並んでいる。

■藤井風がニューヨークの観衆を魅了したステージ動画も必見

また、「New York Baby.(手ハートの絵文字)」とコメントを添えた動画も投稿。アポロシアターで弾き語る姿や、観客の反応、そしてステージを終え舞台袖のスタッフと声を掛け合う様子まで捉えた臨場感溢れる動画になっており、こちらも必見だ。