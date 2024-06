X JAPANのYOSHIKIが6日、都内で自身がプロデュースするワイン『Y by YOSHIKI』新作・新ヴィンテージワイン 発表記者会見を開催した。「Y by YOSHIKI」は、YOSHIKIと、ナパ・ヴァレーのワイン造り手一族の4代目であり醸造家でもあるロブ・モンダヴィ Jr.とのコラボレーションにより、2009年にリリースされたワインブランド。「Y by YOSHIKI」はブランド誕生以来、発売のたびに瞬時に完売となるため、“幻のワイン”とも呼ばれる。

YOSHIKIは今回、3シリーズの新ヴィンテージに加え、新作のロゼを発表。定番化した3シリーズ「ワイ・バイ・ヨシキ カリフォルニア」、「ワイ・バイ・ヨシキ ロシアン・リヴァー・ヴァレー」、そして「ワイ・バイ・ヨシキ オークヴィル」の全シリーズより新ヴィンテージをリリースし、「ワイ・バイ・ヨシキ カリフォルニア」よりロゼワインが新作として登場する。ロゼに関してYOSHIKIは「かなり前から構想していてテイスティングを繰り返してきた」といい、今回「やっと僕がOKしました」と念願のリリースとなる。新作ワインを含め「かなりの傑作ができた」と自信を見せた。テイスティングタイムでは、はじめに新作ロゼを一口飲むと、出来栄えに満足したように笑顔を浮かべる。「昨日から何も食べてないので、ストレートに入ってくる(笑)」とほほ笑みながら「フランスやアメリカでもロゼの割合が増えてきているんですが、日本ではまだ認知度が低い。その市場を切り開くことがすごく大事だなと思います。何百というロゼを参考にさせていただいて、『Y by YOSHIKI』ならではのアロマティックな香りを出せたんじゃないかと思います」と語った。おすすめの飲むシチュエーションを問われたYOSHIKIは「楽しむためにはまずは健康でないと(笑)」とユーモアを交えつつ「結構浅い時間から飲んでみてもいい。あとは海辺とか野外でもいいんじゃないかな。そのくらいカジュアルにも飲んでいただきたい」と話す。自身のワインの飲み方については「フィッシュやミートで赤白変える人もいますが、僕はあまり関係なく、マリアージュで行ってしまう。お寿司とかでも赤を飲んだりもしますし、料理を選ばずに飲んでいます」と明かした。■新作ワイン・新ヴィンテージワイン詳細「ワイ・バイ・ヨシキ ロゼ カリフォルニア」5500円(税別)「ワイ・バイ・ヨシキ シャルドネ カリフォルニア」6500円(税別)「ワイ・バイ・ヨシキ カベルネ・ソーヴィニヨン カリフォルニア」6800円(税別)「ワイ・バイ・ヨシキ ピノ・ノワール ロシアン・リヴァー・ヴァレー ソノマ・カウンティ」2万5000円(税別)「ワイ・バイ・ヨシキ カベルネ・ソーヴィニヨン オークヴィル ナパ・ヴァレー」5万2000円(税別)