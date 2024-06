(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』の日本語吹き替え声優が一挙に発表された。

この度、本作に登場する個性派揃いのキャラクターたちに命を吹き込んだ日本版声優情報が到着。毒舌&テキトーで下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドプール役として加瀬康之、抜群の戦闘能力を持ちながらも“世界を救えなかった過去”のトラウマを抱えるウルヴァリン役として山路和弘が、歴代作品に続き盛大にカムバック。“まぜるな危険”なR指定ヒーローコンビとして大暴れする。

さらに、デッドプール、ウルヴァリンそれぞれの物語を彩ってきた“愉快なオトモダチ”役として、林真里花、三上哲、一柳みる、忽那汐里(本人)、影平隆一、嶋村侑の続投も決定。お馴染みの面々演じるクセモノキャラクターたちが、激ヤバR指定コンビの物語をさらに大きくかき乱してくれるはずだ……。

主人公を演じることとなった加瀬、山路より喜びのコメントが到着。これまでも演じてきたデッドプール役に決まったときの心境について「ホッと一安心と、前回以上に頑張らないとという気持ち」と振り返った加瀬は、「やってることはめちゃくちゃで破天荒。口も悪いし、下ネタ連発(笑)。でもなんか憎めないんですよね。あとは“第四の壁”を超えちゃうところも魅力です」とデッドプールの唯一無二のキャラクター性をアピールする。

対する山路は、「(これまでの作品で)一人の不良(ウルヴァリン)が長い長い年月をかけ、思慮深い存在になって行くのを、この付き合いで体感してきました。なのに、ひょっとしてまた戻れと?」と、本作で描かれるウルヴァリンの新たなドラマに胸が高鳴っている様子だ。デッドプールとの掛け合わせについても、「全くタイプの違うハチャメチャ野郎達。しかし案外いいコンビかも。(2人がタッグを組むことによる)大爆発、大激震に期待したいですね」とコメントしている。

同じく加瀬もデッドプールとウルヴァリンが揃うことでの化学反応に期待しているといい、「楽しみでしかないです!味方なんだろうけど……ずっと言い合ってるのかな(笑)。まざらないと思います!色んなやらかしを期待してます(笑)」と話している。果たして、一見ミスマッチな2人が一体どんな“やらかし”を見せてくれるのだろうか。

これまでも、型破りな演出の数々で観客たちを驚かせ続けてきた『デッドプール』シリーズ。正反対の2人が融合することで、さらに過激さを増すこととなりそうな本作について山路は、「“マーベル、こんな事していいのか、こんな事言っていいのか?”とデップーで思った方。(最新作は)もっと酷い事になるでしょう!化学反応は2倍です。いや、5倍くらいかな。何しろまだ見てないし」と期待のコメント。加瀬も「またまた記録作っちゃいましょー!」と意気込みを口にした。

映画史上最も破天荒なヒーロー、デッドプールとウルヴァリンの活躍を描く、過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作。デッドプールは初作『デッドプール』(2016)で公開当時世界興行収入850億円を超える大ヒットを記録。続編となる『デッドプール2』(2018)ではさらに記録を塗り替え1,120億円を突破し、R指定映画の世界歴代記録をことごとく更新した。

不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)。自分のことを“俺ちゃん”と呼び、戦う理由は超個人的。映画の世界を飛び超えて観客にむかって話しかけるなど、なんでもアリの“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールとして活躍する彼は、二本の日本刀と二丁拳銃を使いこなす過激でアクロバティックな戦闘スタイル。そんな彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに。

デッドプールが助けを求めたのは、予測不可能なこのミッションのカギを握るウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)。ウルヴァリンといえば、デッドプールが“爪野郎”と呼び、これまで何度もいじり倒してきた人気キャラクターで、“キレるとヤバい、最恐アウトロー”。驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持つウルヴァリンは、これまで、獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、世界平和のため、すべてを斬り裂く超金属の爪を武器に戦ってきたが、彼には戦いから遠ざかっていた“ある理由”があった……。

今回は、毒舌&テキトーで下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドプールとタッグを組み、世界の命運を賭け暴れまわる。全く異なる個性の2人は、手を携え、世界を守ることができるのか。

デッドプール(声:加瀬康之)

キャラクター情報

自分のことを“俺ちゃん”と呼び、戦う理由は超個人的。不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソン。映画の世界を飛び超えて観客にむかって話しかけるなど、なんでもアリの“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールとして活躍する彼は、二本の日本刀と二丁拳銃を使いこなす過激でアクロバティックな戦闘スタイル。そんな彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに?

ウルヴァリン(声:山路和弘)

驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持ち、世界で最も硬い超金属アダマンチウムを全身の骨に移植する改造手術を受けたことで最強の生物兵器として覚醒。冗談が通じず、必要最低限のことしか口にださない一匹狼。粗暴で礼儀知らずのように見えるが、心を許した相手には穏やかな一面もみせる。獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながら、すべてを斬り裂く超金属の爪を武器にX-Menの一員として世界の平和のために戦ってきた。デッドプールに「お前は世界の救い方を知ってる」と助けを求められるが、「俺はヒーローじゃない」と心を閉ざす。ウルヴァリンが背負う、“世界を救えなかった過去”のトラウマとは?

ヴァネッサ(声:林真里花)

デッドプールのラブリー・ハニー。一目惚れで出会ってから常にデッドプールの行動原理のど真ん中にいる大事な人。

ピーター(声:三上哲)

ただのオッサン。特殊能力はないが「仕事が欲しい」という理由で受けたデップーの仲間採用面接でなぜか合格し、チームの一員に。

ブラインド・アル(声:一柳みる)

毒舌盲目ババア。デッドプールことウェイドのルームメイト。デッドプールが引くほどのすさまじい毒舌をかます。

ユキオ(声:忽那汐里)

ネガソニックのガールフレンド。常にキュートな謎めいた暗殺者。

ドーピンダー(声:影平隆一)

タクシークソ野郎。デッドプール“御用達”のタクシー運転手。訛りのある話し方で、デッドプールとの会話は常に噛み合わない。

ネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッド(声:嶋村侑)

爆発力No.1のずっと反抗期ガール。原子力エネルギーを肉体とその周辺に溜めて爆発させる。性格はいつも反抗期的。

ランダル・リーダー(声:宮本克哉)

デッドプールが通うバーの客。巨漢で長いヤギ髭がトレードマーク。

“混ぜるな危険”なR 指定ヒーローの2人が暴れまわるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』は7月26日(金)より日米同時劇場公開。

