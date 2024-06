キアヌ・リーヴスがベーシストを務めるオルタナティブロックバンド「Dogstar」。20年に渡る活動休止を経て、昨年から活動を再開させていたが、この夏に北米ツアーを開催することを発表した。現地時間6月5日に、Dogstarが公式インスタグラムを更新し、「サマー・バケーション・ツアー2024」の開催を発表。「僕らはこの8月と9月に北米ツアーを開催します。発表できて興奮しています」と綴った。

ツアーは8月8日に米インディアナポリスで開催されるインディアナ・ステート・フェアを皮切りに、アメリカとカナダの各地を回り、9月21日にアリゾナ州マリコパのハラーズ AK チン カジノ リゾートで行われる公演で幕を閉じる。「ツアーでは、公演でファンの皆さんと交流を重ね、最高の時間にする予定です。8月のアメリカツアーにむけ、新曲も披露したいと思っています。皆さん、コンサートでお会いしましょう!」と綴っている。Dogstarはキアヌが1991年に、俳優のロバート・メイルハウスとともに結成。その後ブレット・ドムローズが加わり、3人で活動を開始したが、しばらく休業状態に入り、昨年5月に米カリフォルニア州で行われたボトルロック・ナパ・バレー・フェスティバルのステージで約20年ぶりとなる活動再開を果たした。昨年10月にはニューアルバム『Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees』をリリース。9月には21年ぶりとなる日本ツアーを行い、大阪Zepp Nambaと神奈川KT Zepp Yokohamaでコンサートを開催。横浜公演には、ミュージシャンのMIYAVIがサポートアクトとして参加していた。「サマー・バケーション・ツアー2024」のチケットは、現地時間6月5日正午に先行発売されたのち、7日10時から一般販売を開始するそうだ。引用:「Dogstar」インスタグラム(@dogstarband)