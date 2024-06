『NCIS』マーク・ハーモン、20キロを軽々持ち上げる元気な姿を目撃される

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のリロイ・ギブス役で知られ、かつて「最もセクシーな男性」にも選ばれたことがあるマーク・ハーモンの元気そうな近況について、英Daily Mailが伝えている。

5月下旬、Daily Mailは外に置かれていたウォーターサーバーのボトル(1本あたり42ポンド=約19kgはありそう)を2本、軽々と持ち上げて自宅へと入っていくマークの姿をキャッチした。

シーズン19をもってシリーズを離れたマーク。シーズン18にマーシー・ウォーレン役として登場しマークとは夫婦共演をしていた妻のパム・ドーバーとロサンゼルスのパシフィック・パリセーズにある自宅で静かに暮らしている。

NCIS star Mark Harmon, 72, shows off his fit body as he carries two massive 42-pound water jugs in rare public sighting https://t.co/FokS29oebY pic.twitter.com/8oQ9ZSMb9H

- Daily Mail US (@DailyMail) May 31, 2024