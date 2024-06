ÏÃÂê¤Î¿·Å¹15¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ÂæÏÑ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥Ó¥¹¥È¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. とぶの坂(東京・高田馬場)

2024年4月、高田馬場駅から徒歩4分ほどの場所に、こだわりの台湾バーガー「刈包(グァバオ)」を提供する「とぶの坂」がオープンしました。

とぶの坂 写真:お店から

2. Lol.(東京・清澄白河)

<店舗情報>◆とぶの坂住所 : 東京都新宿区高田馬場4-17-17 高田馬場プリンスマンション 106TEL : 未開通

2024年5月、清澄白河駅から徒歩5分ほどの場所に、古民家を改装したレトロモダンなレストラン「Lol.」がオープンしました。

Lol. 出典:ぐりまーついんずさん

3. trattoria GALLIANO(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆Lol.住所 : 東京都江東区清澄2-5-3TEL : 050-5593-3256

2024年3月15日、「trattoria GALLIANO(トラットリア ガリアーノ)」が麻布十番駅から徒歩1分の場所にオープンしました。シェフは伝説の老舗イタリアン「コルシカ」でスーシェフとして活躍したキャリアの持ち主です。

trattoria GALLIANO 写真:お店から

4. Tecona bagel 自由が丘(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆trattoria GALLIANO住所 : 東京都港区麻布十番1-6-1 THE V-CITY 麻布十番 PLACE 3FTEL : 050-5593-3366

代々木公園にある大人気ベーグル専門店で「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されたことのある「テコナ ベーグルワークス(tecona bagel works)」。同店の新店舗「Tecona bagel(テコナベーグル)自由が丘」が、2024年4月19日にグランドオープンしました。

Tecona bagel 自由が丘 出典:ぱんな62900さん

5. 亜細亜割烹 新橋蓮月(東京・汐留)

<店舗情報>◆Tecona bagel 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘2-16-10 メイプルファームTEL : 03-5726-8495

2024年4月、新橋駅から徒歩2分ほどの場所に「亜細亜割烹 新橋蓮月」がオープンしました。「食べログ 餃子 百名店」に選出された南青山の人気餃子専門店「亜細亜割烹 蓮月」の2号店になります。

亜細亜割烹 新橋蓮月 出典:わっくん0116さん

6. Nodo Rosso(東京・八丁堀)

<店舗情報>◆亜細亜割烹 新橋蓮月住所 : 東京都港区新橋4-21-8 レヴェリー新橋 1FTEL : 050-5593-3264

2024年5月9日、新富町で11年間営業を続けてきたイタリアン「Nodo Rosso(ノードロッソ)」が、八丁堀に移転し、リニューアルオープンしました。

Nodo Rosso 出典:ゆっきょしさん

7. ちひろ菓子店 自由が丘(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆Nodo Rosso住所 : 東京都中央区八丁堀3-6-3 1FTEL : 050-5593-5781

これまでに10,000種類以上のスイーツを食べ歩いたスイーツレポーター、ちひろさんがプロデュースした焼き菓子店「ちひろ菓子店」。東京での2店舗目のショップが、2024年4月19日、自由が丘にグランドオープンしました。

ちひろ菓子店 自由が丘 出典:こみくいさん

8. 氣分(東京・西麻布)

<店舗情報>◆ちひろ菓子店 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘2-16-10 メイプルファームTEL : 不明の為情報お待ちしております

美食家たちが集う街、西麻布にレストラン「氣分」が2024年4月1日オープンしました。フランス人料理人が作るフレンチと和食が融合したこれまでにない美食が、早くも話題を集めています。

氣分 写真:お店から

9. MOM’S TOUCH 渋谷店(東京・渋谷)

<店舗情報>◆氣分住所 : 東京都港区西麻布4-11-28 2FTEL : 050-5593-4920

2024年4月16日、渋谷駅から徒歩約3分の公園通り沿いにオープンした「MOM’S TOUCH 渋谷店」は、韓国最大のハンバーガー&チキンブランドの国内1号店です。

MOM’S TOUCH 渋谷店 写真:お店から

10. 九段 井さい(東京・九段下)

<店舗情報>◆MOM'S TOUCH 渋谷店住所 : 東京都渋谷区神南1-23-13TEL : 03-6826-2350

2024年4月、九段下駅から徒歩3分ほどの場所に、煮干しラーメンとつけ麺を提供する「九段 井さい」がオープンしました。

九段 井さい 出典:ry0_mnさん

11. Boulangerie LE LION(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆九段 井さい住所 : 東京都千代田区飯田橋2-5-1 SNビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年12月、恵比寿駅から徒歩8分ほどの場所に恵比寿で人気のビストロ「ル・リオン」が手掛けるベーカリー「Boulangerie LE LION」がオープンしました。

Boulangerie LE LION 出典:セルジオ越後さんの解説と松木安太郎さんの実況さん

12. つきじ鈴富すし富 築地本店(東京・築地)

<店舗情報>◆Boulangerie LE LION住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-16-20 竹下ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月16日に移転オープンした「つきじ鈴富すし富 築地本店」は、豊洲市場の天然マグロの仲卸「鈴富」が手掛ける寿司店です。

つきじ鈴富 すし富 出典:domin67さん

13. Onigily Cafe 代々木公園店(東京・代々木公園)

<店舗情報>◆つきじ鈴富 すし富住所 : 東京都中央区築地6-23-12 秋本ビル 1FTEL : 03-3524-9255

2023年10月、代々木公園駅から徒歩3分ほどの場所に、カフェ感覚のおにぎり処「Onigily Cafe 代々木公園店」がオープンしました。

Onigily Cafe 代々木公園店 出典:うた_sleepyさん

14. 焼鳥 角レ(東京・中目黒)

<店舗情報>◆Onigily Cafe 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-15 1FTEL : 03-5738-7306

2024年5月8日、中目黒に「焼鳥 角レ(カクレ)」がオープンしました。「食べログ 焼鳥 百名店」に選ばれたことのある、恵比寿の人気焼鳥店「鳥つた」の姉妹店です。

焼鳥 角レ 写真:お店から

15. オルソー 日本橋小伝馬町店(東京・小伝馬町)

<店舗情報>◆焼鳥 角レ住所 : 東京都目黒区青葉台1-30-2 THE CITY NAKAMEGURO 2FTEL : 050-5593-5028

2024年4月25日、小伝馬町駅・馬喰町駅・馬喰横山駅からそれぞれ徒歩約3分のところに、台湾ストリートフードとクラフトビールが楽しめるお店「オルソー 日本橋小伝馬町店」がオープンしました。

オルソー 日本橋小伝馬町店 出典:老土さん

<店舗情報>◆オルソー 日本橋小伝馬町店住所 : 東京都中央区日本橋大伝馬町14-20 APAホテル小伝馬町駅前 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:食べログマガジン編集部

