ÏÃÂê¤Î¿·Å¹15¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ÂæÏÑ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥Ó¥¹¥È¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Þ¤Ç

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TEL : 050-5593-3256
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TEL : 050-5593-3366
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TEL : 050-5593-4920
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TEL : 03-3524-9255
13. Onigily Cafe Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡Ë
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½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-9-15 1F
TEL : 03-5738-7306
14. ¾ÆÄ» ³Ñ¥ì¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡Ë
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TEL : 050-5593-5028
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