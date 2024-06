「ミニチュア写真の世界展 2024」静岡パルコで、“まるで本物”な商店街やスイーツの作品＆グッズ

「ミニチュア写真の世界展 in 静岡」が、2024年6月29日(土)から7月15日(月・祝)まで静岡パルコにて開催される。

“まるで本物”ミニチュア作品が一堂に集結

「ミニチュア写真の世界展 2024」は、精巧に作り込まれたまるで本物な見た目のミニチュアアートの合同写真展&物販を兼ね備えたイベント。静岡での開催は3年ぶりとなり、過去最多の68組のクリエイターが出展する。

“商店街”テーマの作品など精巧な立体作品

会場では、商店街をテーマにした立体作品や、本物の什器を使用した1/12サイズのキッチンなど、数々のミニチュア作品を鑑賞可能だ。また特設スペースでは、人気クリエイターたちによる模型やおもちゃ、ぬいぐるみなど様々なミニチュア作品を見つけ出し、謎を解く特別企画も実施。子どもから大人まで楽しめる“かくれんぼ”企画となっている。

会場限定のグッズ販売も

会場限定のグッズも要チェック。パンの耳かきやミニチュアパンヘアクリップ、ビスケットブラウニーキーホルダーなど、ユニークなグッズが勢揃いする。ステーキ定食やハンバーグセット、猫のミニチュアなどミニチュアアートも展開されるので、自宅に飾って楽しめるのも嬉しい。

パンやスイーツのミニチュア作品が集う「スイーツアートの世界展」も

なお7月20日(土)から7月28日(日)までは、同会場にて「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」も開催。会場には、パンやケーキ、パイなど、ベーカリーやスイーツをモチーフにしたミニチュア作品が集う。館内はすべて撮影可能なので、自分だけのオリジナルの1枚をカメラにおさめることができる。



【詳細】

「ミニチュア写真の世界展2024 in 静岡」

開催期間: 2024年6月29日(土)〜7月15日(月・祝)

営業時間:10:00〜19:00

休館日:なし

会場:静岡パルコ 2階 特設会場

住所:静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料: 一般700円、学生600円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者:68組



■「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」

開催期間:2024年7月20日(土)〜7月28日(日)

営業時間:10:00〜19:00

休館日:なし

会場:静岡パルコ 2階 特設会場

入場料:一般600円、学生500円/3歳以下は入場無料

出展者:44組



■グッズ例

<まいにちごまふぅ>

・ビスケットブラウニーキーホルダー 2,200円

<K.C.Factory>

・パンケーキプレート 2,200円

・京町屋カフェのクリームソーダプレート 1,800円

<GuuRe.8>

・季節のブローチ 1,210円

・パンの耳かき 990円

・ミニチュアパンハッチピン 990円

・ミニチュアパンヘアクリップ 1,980円

<chobitto>

・いちごスイーツとカフェラテセット 4,290円

<kitsuneiro>

・空の色のソーダブックマーカー 2,200円

・ドリンクチャーム 1,760円



※内容は変更になる場合あり。

外部サイト