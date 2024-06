ビリー・アイリッシュ、3度目の訪韓へ…人気番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演決定

ポップスターのビリー・アイリッシュが、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。tvNの関係者は5日、マイデイリーを通じて「ビリー・アイリッシュが『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演するという情報は正しい。6月中に撮影する予定だ」と明らかにした。彼女は先月17日、3rdアルバム「HIT ME HARD AND SOFT」を発売した。アルバムのプロモーションのために今月18日に訪韓し、韓国のファンと会う予定だ。ビリー・アイリッシュの訪韓は、2018年と2022年に続き今回で3回目だ。

その中で、「ユ・クイズ ON THE BLOCK」出演のニュースを伝え、番組MCのユ・ジェソクとチョ・セホと会ってどのような話を交わすのか、注目が集まっている。ビリー・アイリッシュは2019年、アルバム「When we all fall a sleep, Where do we go?」でデビューした世界的なポップスターだ。特に多くの人々に愛された代表曲「bad guy」は、米ビルボードのシングルチャートで1位を獲得し、21世紀に生まれたアーティストとして史上初の快挙を成し遂げた。