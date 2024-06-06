世界初のScreenX with アトモス劇場で「トップガン」再上映決定
「トップガン マーヴェリック」
(C) 2022 Paramount Pictures.
京都府にあるシネマコンプレックス「T・ジョイ京都」に、6月21日から導入される世界初の上映システム「ScreenX with Dolby Atmos」。オープニング作品として、「トップガン マーヴェリック」が上映されることが決定した。上映2日前からオンライン・劇場窓口でチケットを販売。料金は、鑑賞料金+900円。
ScreenX with Dolby Atmosは、CJ4DPLEX社の3面マルチプロジェクション「ScreenX」と、ドルビーラボラトリーズの立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」を組み合わせた上映システム。2つのシステムを組み合わせた設備は、世界初としている。
オープン記念上映は、トム・クルーズ主演「トップガン マーヴェリック」のほか、「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」、「ゴジラ-1.0」をラインナップする。記念上映は、7月11日までを予定している。
また、システム導入の21日からは「マッドマックス:フュリオサ」「バッドボーイズ RIDE OR DIE」の2作品も、ScreenX with Dolby Atmosで上映する。
なお鑑賞料金については、ScreenX with Dolby Atmos作品上映時は一律追加+900円、ScreenX作品上映時は一律追加+700円、Dolby Atmos作品上映時は一律追加+200円となる。
T・ジョイ京都の住所は、京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 イオンモールKYOTO Sakura館 5階。シアター9に、ScreenX with Dolby Atmosシステムが導入される。