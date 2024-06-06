アジア予選5連勝へ！ 日本代表対ミャンマー代表の通算対戦成績
ミャンマー代表vs日本代表
FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
6月6日（木）日本時間21時10分キックオフ @トゥウンナ・スタジアム（ミャンマー）
日本テレビ系列とTVerで生中継
日本代表vsミャンマー代表 過去の対戦
※ビルマ時代を含む
1955年1月2日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】木村現
1955年1月5日：国際親善試合
日本 0-3 ビルマ
1955年1月8日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】内野正雄
1955年1月11日：国際親善試合
日本 1-0 ビルマ
【得点者】岩淵功
1955年10月9日：国際親善試合
日本 0-0 ビルマ
1962年9月15日：第6回ムルデカ大会
日本 1-3 ビルマ
【得点者】川淵三郎
1965年3月22日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】釜本邦茂
1970年12月14日：第6回アジア競技大会
日本 2-1 ビルマ
【得点者】宮本輝紀、上田忠彦
1975年8月14日：第19回ムルデカ大会
日本 2-0 ビルマ
【得点者】渡辺三男、釜本邦茂
1976年8月13日：第20回ムルデカ大会
日本 2-2 ビルマ
【得点者】釜本邦茂、奥寺康彦
1979年7月1日：第23回ムルデカ大会
日本 1-0 ビルマ
【得点者】前田秀樹
1994年10月9日：第12回アジア競技大会
日本 5-0 ミャンマー
【得点者】柱谷哲二、高木琢也、岩本輝雄、北澤豪、澤登正朗
2019年9月10日：FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023予選
日本 2-0 ミャンマー
【得点者】中島翔哉、南野拓実
2021年5月28日：FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023予選
日本 10-0 ミャンマー
【得点者】南野拓実×2、大迫勇也×5、守田英正、鎌田大地、板倉滉
2023年11月16日：FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
日本 5-0 ミャンマー
【得点者】上田綺世×3、鎌田大地、堂安律
【ゴール動画】左足かと思いきや右足でフィニッシュ！ 上田綺世がハットトリックを達成
#上田綺世 ハットトリック達成‼️‼️‼️— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) November 16, 2023
Ｗ杯アジア2次予選 開幕戦
🇯🇵日本 4-0 ミャンマー🇲🇲#テレビ朝日 系列地上波にて生中継中📺#ABEMA で生配信#TVer でも生配信#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 #テレ朝サッカー pic.twitter.com/Ok8zQHLHtJ
▼その他のゴール動画はコチラ！
#上田綺世 がヘディングで日本先制‼️— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) November 16, 2023
Ｗ杯アジア2次予選 開幕戦
🇯🇵日本 1 -0 ミャンマー🇲🇲#テレビ朝日 系列地上波にて生中継中📺#ABEMA で生配信#TVer でも生配信#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 #テレ朝サッカー pic.twitter.com/rOESz9XRxg
#鎌田大地 の豪快ミドルで日本追加点‼️— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) November 16, 2023
Ｗ杯アジア2次予選 開幕戦
🇯🇵日本 2-0 ミャンマー🇲🇲#テレビ朝日 系列地上波にて生中継中📺#ABEMA で生配信#TVer でも生配信#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 #テレ朝サッカー pic.twitter.com/s3heqDv3R9
前半終了間際に #上田綺世— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) November 16, 2023
今日2ゴール目‼️
日本3点リードで折り返す🔥
Ｗ杯アジア2次予選 開幕戦
🇯🇵日本 3-0 ミャンマー🇲🇲#テレビ朝日 系列地上波にて生中継中📺#ABEMA で生配信#TVer でも生配信#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 #テレ朝サッカー pic.twitter.com/cHhfRgENne
#堂安律 がついに吹田で決めた ‼️— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) November 16, 2023
Ｗ杯アジア2次予選 開幕戦
🇯🇵日本 5-0 ミャンマー🇲🇲#テレビ朝日 系列地上波にて生中継中📺#ABEMA で生配信#TVer でも生配信#jfa #daihyo #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 #テレ朝サッカー pic.twitter.com/cXTNHrSDQl