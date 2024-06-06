アジア予選5連勝へ！　日本代表対ミャンマー代表の通算対戦成績

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　日本代表は6日、FIFAワールドカップ26アジア2次予選の第5節でミャンマー代表と対戦する。対ミャンマー（※ビルマ時代を含む）の通算対戦成績は、日本から見て8勝5分2敗・34得点12失点で、現在公式戦5連勝中となっている。

ミャンマー代表vs日本代表


FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
6月6日（木）日本時間21時10分キックオフ @トゥウンナ・スタジアム（ミャンマー）
日本テレビ系列とTVerで生中継

日本代表vsミャンマー代表 過去の対戦


※ビルマ時代を含む

1955年1月2日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】木村現

1955年1月5日：国際親善試合
日本 0-3 ビルマ

1955年1月8日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】内野正雄

1955年1月11日：国際親善試合
日本 1-0 ビルマ
【得点者】岩淵功

1955年10月9日：国際親善試合
日本 0-0 ビルマ

1962年9月15日：第6回ムルデカ大会
日本 1-3 ビルマ
【得点者】川淵三郎

1965年3月22日：国際親善試合
日本 1-1 ビルマ
【得点者】釜本邦茂

1970年12月14日：第6回アジア競技大会
日本 2-1 ビルマ
【得点者】宮本輝紀、上田忠彦

1975年8月14日：第19回ムルデカ大会
日本 2-0 ビルマ
【得点者】渡辺三男、釜本邦茂

1976年8月13日：第20回ムルデカ大会
日本 2-2 ビルマ
【得点者】釜本邦茂、奥寺康彦

1979年7月1日：第23回ムルデカ大会
日本 1-0 ビルマ
【得点者】前田秀樹

1994年10月9日：第12回アジア競技大会
日本 5-0 ミャンマー
【得点者】柱谷哲二、高木琢也、岩本輝雄、北澤豪、澤登正朗

2019年9月10日：FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023予選
日本 2-0 ミャンマー
【得点者】中島翔哉、南野拓実

2021年5月28日：FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023予選
日本 10-0 ミャンマー
【得点者】南野拓実×2、大迫勇也×5、守田英正、鎌田大地、板倉滉

2023年11月16日：FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
日本 5-0 ミャンマー
【得点者】上田綺世×3、鎌田大地、堂安律


【ゴール動画】左足かと思いきや右足でフィニッシュ！ 上田綺世がハットトリックを達成




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