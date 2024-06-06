Afternoon Tea監修!新しいフレーバーのペットボトル飲料がファミリーマートに登場
紅茶ブランド｢Afternoon Tea｣は、ファミリーマートのプライベートブランド｢ファミマル｣から、シリーズで初めてとなる『ファミマル Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー』と新しいフレーバー『ファミマル Afternoon Tea監修 ライチ香るルイボスティー』を、全国のファミリーマートにて2024年6月11日(火)より発売いたします。ぜひチェックしてみてください。
Afternoon Teaが好きな方は必見のペットボトル飲料
今回は、Afternoon Tea監修のペットボトル飲料｢ファミマル Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー｣と｢ファミマル Afternoon Tea監修 ライチ香るルイボスティー｣について紹介いたします。
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Afternoon Tea監修のペットボトル飲料をご紹介
ファミマル Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー
価格:140円(税込)
Afternoon Tea監修の甘さを抑えたロイヤルミルクティーです。アッサム茶葉の香り高い香りと、やわらかいミルクの風味がポイントです。
ファミマル Afternoon Tea監修 ライチ香るルイボスティー
価格:113円(税込)
Afternoon Tea監修のライチフレーバーのルイボスティーです。ライチのフレッシュな香りとルイボスのすっきりとした風味がポイントです。
ファミリーマートへ行こう♡
Afternoon Tea監修のペットボトル飲料｢ファミマル Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー｣と｢ファミマル Afternoon Tea監修 ライチ香るルイボスティー｣はいかがだったでしょうか?
どちらの商品も、Afternoon Teaのファンにおすすめの風味になっています。ファミリーマートで購入できるのも良いですね。ぜひこの機会に、お買い求めください。