デイヴィッド・フォスターとASKAの共演公演『『HITMAN David Foster & Friends ASKA , Katharine McPhee, Pia Toscano』が、6月22日(土)に大宮ソニックシティ大ホール、26日(水)にフェスティバルホールにて開催される。

デイヴィッド・フォスターは、計16回のグラミー賞受賞をはじめ、エミー賞、ゴールデングローブ賞、ジュノー賞など数々の栄誉に輝く「ヒットマン」、世界的名プロデューサー兼ミュージシャン。1970年代から本格的な活動を開始し、アース・ウインド&ファイアー、マドンナ、マイケル・ジャクソン、シカゴ、ホイットニー・ヒューストン、ナタリー・コール、セリーヌ・ディオン等、名だたるアーティストのビッグ・ヒットを制作。一方で、ジェイ・グレイドンとの「エアプレイ」、デイヴィッド・フォスター・アンド・フレンズなど、自身による音楽活動にも取り組んできた。

キャサリン・マクフィー、ピア・トスカーノ、宮崎薫

同公演ではボーカルにASKAを迎え、デイヴィッドがピアノを弾く「YAH YAH YAH」を披露。ASKAは「大宮&大阪に集結した観客の皆さんとともに爆発したい」とステージへの熱い想いを明らかにした。そのほか、デイヴィッドは「Man and Woman」や、シカゴの名曲とのコラボレーション「PRIDE-/Hard To Say I’m Sorry」も選曲。米国のトップミュージシャンが結集したデイヴィッド率いるFriends Bandにより演奏される。また、デイヴィッドが選出したふたりの歌姫、キャサリン・マクフィーとピア・トスカーノや、2023年にデイヴィッドと共演した宮粼薫が登場する。

チケットはイープラスにて販売中。