【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(6日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44270.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42015.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41685.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40727.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39770.69 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39759.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39541.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39223.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38997.96 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38904.94 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38813.41 13週移動平均線
38703.51 ★日経平均株価6日終値
38586.84 25日移動平均線
38582.70 6日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38268.74 ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41 均衡表雲下限(日足)
38253.94 均衡表転換線(週足)
37950.64 ボリンジャー:-2σ(25日)
37856.13 ボリンジャー:-1σ(13週)
37632.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
37503.39 26週移動平均線
36898.85 ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40 均衡表基準線(週足)
35941.57 ボリンジャー:-3σ(13週)
35414.28 200日移動平均線
35247.53 ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.68 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
30735.83 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 69.51(前日74.31)
ST.Slow(9日) 71.64(前日65.64)
ST.Fast(13週) 43.16(前日41.53)
ST.Slow(13週) 42.93(前日42.38)
［2024年6月6日］
株探ニュース