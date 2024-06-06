　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44270.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42015.09　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41685.25　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40727.97　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39770.69　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39759.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39541.14　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39223.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38997.96　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38904.94　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38813.41　　13週移動平均線

38703.51　　★日経平均株価6日終値

38586.84　　25日移動平均線
38582.70　　6日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38379.50　　均衡表転換線(日足)
38268.74　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41　　均衡表雲下限(日足)
38253.94　　均衡表転換線(週足)
37950.64　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37856.13　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37632.54　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37503.39　　26週移動平均線
36898.85　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40　　均衡表基準線(週足)
35941.57　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35414.28　　200日移動平均線
35247.53　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.68　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
30735.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　69.51(前日74.31)
ST.Slow(9日)　　71.64(前日65.64)

ST.Fast(13週)　 43.16(前日41.53)
ST.Slow(13週)　 42.93(前日42.38)

［2024年6月6日］

株探ニュース