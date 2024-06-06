

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44270.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42015.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41685.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40727.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39770.69 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39759.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39541.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39223.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38997.96 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38904.94 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38813.41 13週移動平均線



38703.51 ★日経平均株価6日終値



38586.84 25日移動平均線

38582.70 6日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38379.50 均衡表転換線(日足)

38268.74 ボリンジャー:-1σ(25日)

38263.41 均衡表雲下限(日足)

38253.94 均衡表転換線(週足)

37950.64 ボリンジャー:-2σ(25日)

37856.13 ボリンジャー:-1σ(13週)

37632.54 ボリンジャー:-3σ(25日)

37503.39 26週移動平均線

36898.85 ボリンジャー:-2σ(13週)

36801.40 均衡表基準線(週足)

35941.57 ボリンジャー:-3σ(13週)

35414.28 200日移動平均線

35247.53 ボリンジャー:-1σ(26週)

32991.68 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

30735.83 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 69.51(前日74.31)

ST.Slow(9日) 71.64(前日65.64)



ST.Fast(13週) 43.16(前日41.53)

ST.Slow(13週) 42.93(前日42.38)



［2024年6月6日］



株探ニュース

