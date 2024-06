アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

今回は、2024年6月に実施される学習を応援するイベントと、新しいコンテンツを紹介していきます☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」2024年6月「学習応援イベント」

iOS・Android/基本無料

ディズニーやピクサーの作品で英語が学べる、大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

獲得した学習ポイント(ジュエル)を消費することで、基本無料でレッスンを続けられるほか、貯まったジュエルで、デジタルアートコレクションを獲得するチャンスがあるなど、楽しみながら英語を学ぶことができます。

「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーションをさらにあげてもらうため、学習するとディズニーグッズが当たるイベントを定期的に開催中。

2024年6月の学習応援イベントでは、6月6日公開の新作『ピーター・パン』と『ミッキーと豆の木』を対象とした第1弾、6月24日公開の新作『リロ&スティッチ』を対象とした第2弾で実施されます。

各イベント期間中に対象作品を「聞くだけ」でディズニーグッズの応募権が獲得できるイベントです☆

「2024年6月の学習応援イベント」第1弾『ピーター・パン』『ミッキーと豆の木』

対象作品:『ピーター・パン』『ミッキーと豆の木』

イベント期間:2024年6月6日(木)〜 6月17日(月)

賞品・当選人数:

・キャラクターステッカー1枚 15名

・ICカードケース ティンカー・ベル 2名

応募方法:

キャラクターステッカー『ミッキーと豆の木』の9話まで、「物語を聞く」(リスニング学習)を完了させ、応募ページから応募する。ICカードケース『ピーター・パン』の20話まで、「物語を聞く」(リスニング学習)を完了させ、応募ページから応募する。

学習応援イベント第1弾の対象作品は『ピーター・パン』と『ミッキーと豆の木』

6月6日より公開となる新作『ピーター・パン』と『ミッキーと豆の木』の物語を聞くことで応募することができます。

※画像内のステッカーは一例です。他のデザインのステッカーが当たる場合もあります

※ステッカーのデザインは選べません

「2024年6月の学習応援イベント」第2弾『リロ&スティッチ』

対象作品:『リロ&スティッチ』

イベント期間:2024年6月24日(月)〜 7月5日(金)

賞品・当選人数:

・キャラクターステッカー1枚 15名

・アクリルスマホスタンド スティッチ 2名

応募方法:

キャラクターステッカー『リロ&スティッチ』の10話まで、「物語を聞く」(リスニング学習)を完了させ、応募ページから応募する。アクリルスマホスタンド『リロ&スティッチ』の20話まで、「物語を聞く」(リスニング学習)を完了させ、応募ページから応募する。

6月24日より新たなラインナップとして『リロ&スティッチ』が仲間入り。

応援学習イベントでは『リロ&スティッチ』のステッカーもしくはアクリルスマホスタンドが抽選でプレゼントされます。

※詳細は後日アプリ内で公開されます

※画像内のステッカーは一例です。他のデザインのステッカーが当たる場合もあります

※ステッカーのデザインは選べません

ユーザーから要望が多かった機能が続々登場

追加機能が続々登場している「ディズニー ファンタスピーク」

今後も楽しみながら英語を学ぶことができるコンテンツが追加される予定です。

「トリビア」のQuoteに音声が追加!(実装済)

毎日ディズニーの名言を英文で紹介する「Quote(日替わり名言)」

Quoteに、5月13日配信分から音声が追加されました。

「パーク英会話」にグリーティング英会話集第二弾が追加!(実装済)

ユーザーの皆さんから要望が多く、3月末に追加されたキャラクターグリーティングに役立つ英会話フレーズ。

英会話フレーズに、さらに40表現が追加されました。

「ストーリー」に単語学習をサポートする新機能を追加予定

開始予定:2024年6〜7月 ※iOSのみ先行実装済

「ストーリー」のリスニングレッスンに、単語をタップすると意味がポップアップで表示される機能を追加。

登場する単語の意味を確認しながら、物語を読み進めることができます。

『ピーター・パン』『ミッキーと豆の木』『リロ&スティッチ』グッズが抽選で当たるスペシャル企画。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」にて2024年6月6日より順次開催されている「学習応援イベント」の紹介でした☆

